Kamala Harris ve Donald Trump\'ın Geçmişi

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ABD'de seçim kampanyaları boyunca Demokrat Parti Adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Aday Donald Trump'ın kalabalıklar arasında ya da uçak merdivenlerinde çok sayıda fotoğrafı paylaşıldı. İki adayın daha az bilinen fotoğraflarıysa geçmişlerine dair farklı bir görsel perspektif sunuyor.

Beyaz Saray'ın ne olduğunu öğrenmeden uzun bir süre önce... Üstteki fotoğraf Kamala Harris ve Donald Trump'ın her ikisinin de üç yaşındaki hallerini gösteriyor.

Demokrat Başkan Adayı Harris erken çocukluk yıllarını Oakland, California'da geçirdi.

Cumhuriyetçi Adayı Trump ise New York'un Queens bölgesinde büyüdü.

Harris (aşağıda soldaki resimde, en solda) ve kız kardeşi Maya (ortada) daha çok kanser araştırmacısı ve sosyal aktivist olan Hintli anneleri Shyamala Gopalan Harris tarafından büyütüldü.

Trump'ın babası Fred Trump'ın ailesi Almanya göçmeniydi ve annesi Mary Anne MacLeod Trump İskoçya'da doğmuştu. Oğullarını 13 yaşındayken New York Askeri Akademisi'ne kaydettiler.

Harris, annesinin McGill Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştığı Kanada'nın Montreal kentindeki bir lisede beş yıl okudu. Daha sonra Washington'da geçmişten bu yana siyahlar arasında popüler olan Howard Üniversitesi'ne kaydoldu.

Trump, 1959'dan itibaren aldığı beş yıllık askeri eğitimin liderlik becerilerini şekillendirmesine yardımcı olduğunu söylüyor. Dört kez akademik gerekçeler ve bir kez de sağlık sorunlarına bağlı teciller nedeniyle Vietnam Savaşı'na katılmadı.

Küçük yaşlardan itibaren annesi Harris'e insan hakları hareketlerinin önemini öğretti ve 2004'te Washington'daki yıllık Martin Luther King Jr Özgürlük Yürüyüşü'ne katıldı.

University of Pennsylvania Wharton School'dan mezun olduktan sonra Trump, babasından aile işini devralacak gözde isim oldu.

Harris eyalet başsavcılığı görevine yükseldiği California'ya geri döndü ve 2016'da ABD Senatosu'na girdi.

Kongre'ye girdiği sene, Hillary Clinton'ı yenerek dünyayı şaşkınlığa uğratan Trump da ilk kez Beyaz Saray'a adım atıyordu.

Üç yıl sonra Harris, vasat bir başkanlık kampanyası yürüttü, ancak Demokrat Parti yarışının galibi Joe Biden tarafından başkan yardımcısı adayı olarak seçildi. Birlikte Trump ve Mike Pence'i yendiler.

Trump'ın başkanlığından sonra gelen Biden-Harris dönemine, Covid-19 kapanmaları, maske zorunluluğu ve Minneapolis'te George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından gelen toplumsal huzursuzluklar damga vurdu.

Harris, başkan yardımcısı olarak zaman zaman fark yaratmakta zorlandı, ancak 2022'de ABD Yüksek Mahkemesi'nin anayasal kürtaj hakkını sona erdirmesiyle sesini buldu.

Başkan Biden, onun Beyaz Saray'da kürtaj yanlısı hareketin başını çekmesinden olmasından mutluluk duyuyordu.

Yüksek Mahkeme'yi daha muhafazakar hale getiren ve kürtaj kararının önünü açan kişi Trump'tı.

Görevi sırasında ABD'yi Paris iklim anlaşmasından çıkardı ve göçü azaltmak için adımlar attı.

Harris'in başkan yardımcısı olarak ilk uluslararası ziyareti, kendisine verilen Latin Amerikalı göçmenlerin Meksika ile Amerika'nın güney sınırına ulaşma sayısını azaltma sorumluluğunun bir parçası olarak 2021'de Guatemala'ya oldu.

Görev süresi boyunca egemen olan dış politika konuları arasında Ukrayna ve Gazze'deki savaşlar ve Afganistan'dan ABD birliklerinin çekilmesi yer alıyor.

Trump'ın başkan olarak ilk yurt dışı ziyareti 2017'de Suudi Arabistan'a oldu. Trump, ülkesini dış çatışmalardan uzaklaştırmayı ve Amerikan endüstrisini desteklemeyi içeren yalnızcı politikaları savunuyor.

Harris, düzenli olarak kendisi adına kampanya yürüten Doug Emhoff (aşağıda) ile evli ve Emhoff'un ilk evliliğinden olan çocukları Cole (solda) ve Ella'nın (sağda) üvey annesi.

Donald Trump'ın ailesinin çeşitli üyeleri onun siyasi kariyerinde rol oynamış olsa da, eşi eski First Lady Melania, Trump'ın 2024 kampanyasında çok görünür değildi.

Trump'ın ilk eşi Ivana'dan üç çocuğu var: Donald Jr (alttaki resimde soldan ikinci), Ivanka (sağdan ikinci) ve Eric (sağda). İkinci eşi Marla Maples'tan Tiffany (solda) adında bir kızı oldu. Üçüncü eşi Melania (soldan üçüncü) ile 2005'te evlendi ve ondan Barron adında bir oğlu var.

Harris, 2024 başkanlık yarışına nispeten geç katıldı ve yarıştan çekilen Joe Biden'ın yerini aldı.

Büyük bir partinin başkanlık biletini yöneten ilk siyahi ve Asyalı-Amerikalı kadın olarak tarihe geçti ve Chicago, Illinois'deki Demokrat Ulusal Kongresi'nde bir konuşma yaptı.

Aynı seçimde Donald Trump, partisinden üçüncü başkanlık adaylığını kazanma gibi nadir bir ayrıcalığa sahip oldu. Milwaukee, Wisconsin'deki Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nde konuştu - kampanya sırasında bir suikast girişiminden kurtulduktan sonra bandajlı bir kulakla.