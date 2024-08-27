Kanada, Çin Üretimi Elektrikli Araçlara Gümrük Vergisi Uygulayacak - Son Dakika
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Kanada, Çin Üretimi Elektrikli Araçlara Gümrük Vergisi Uygulayacak

Kanada, Çin Üretimi Elektrikli Araçlara Gümrük Vergisi Uygulayacak

Kanada, Çin üretimi elektrikli araçların ithalatında yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Benzer açıklamalar, ABD ve Avrupa Birliği'nden de gelmişti.

27.08.2024 07:53
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Kanada, Çin üretimi elektrikli araçların ithalatında yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Benzer açıklamalar, ABD ve Avrupa Birliği'nden de gelmişti.

Yeni gümrük tarifesini açıklayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyumdan da yüzde 25 gümrük vergisi alınacağını bildirdi.

Kanada ve Batılı müttefikleri, Çin'in elektrikli araç üreticilerine yönelik sübvansiyon politikasının, haksız rekabete neden olduğu suçlamasını yöneltiyor. Buna göre Çin menşeli elektrikli araçların fiyatları yapay bir şekilde düşük tutuluyor ve bu durum Çin'in ticari ortaklarındaki otomotiv sektörüne zarar veriyor.

Çin ise söz konusu adımı, "ticari korumacılık" olarak niteledi ve bunun Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettiğini ileri sürdü.

Kanada Başbakanı Trudeau, "Kanada'nın otomotiv sektörünü geleceğin otomobillerini üretmekte dünya lideri haline getiriyoruz. Ancak Çin gibi aktörler kendilerine haksız rekabet sağlamayı seçiyor" dedi.

Kanada'nın Çin yapımı elektrikli araçlara uygulayacağı yeni gümrük vergileri 1 Ekim'de uygulamaya konacak. Çelik ve alüminyumdaki vergiler ise 15 Ekim'de yürürlüğe girecek.

Çin'in Kanada Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Çin'in elektrikli araç endüstrisindeki hızlı gelişimi, sürekli teknolojik inovasyon, iyi kurulmuş tedarik zincirleri ve pazar rekabetine dayanıyor" dendi ve bu gelişimin hükümet desteğine dayanmadığı kaydedildi.

Çin, Kanada'nın ABD'den sonra ikinci sıradaki ticari ortağı.

Mayıs ayında ABD de Çin üretimi elektrikli araçlara gümrük vergisini dörde katlayarak yüzde 100'e çıkarmayı planladığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Çin orijinli "temiz enerji" ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırmaya hazırlandığını da açıklamıştı.

Avrupa Birliği (AB) de söz konusu otomobillere yüzde 36,3 vergi uygulama planını açıklamıştı.

Kanada'nın Çin üretimi elektrikli araçlara uygulayacağı vergi, Tesla'nın Şangay fabrikasında ürettiği araçları da kapsayacak.

Çin'de otomotiv sektörünü analiz eden Mark Rainford, "Tesla, bu vergilerden kurtulmak için Kanada hükümetiyle lobi faaliyeti yürütecektir. Avrupa'da da bunu yaptılar" yorumunu yaptı.

Kanada, Tesla'nın altıncı büyük pazarı konumunda.

Çin, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi. Çinli üreticiler küresel pazarda kısa sürede önemli bir pay elde etti.

Çin merkezli elektrikli araba ve batarya üreticisi BYD (Build Your Dreams), Tesla’nın en dişli rakiplerinden. BYD’nin başarısı Çin’in otomobil endüstrisinin gelişmişliği açısından da bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Çin'de elektrikli araçlara talebi Tesla yaratsa da, BYD'nin yükselişi Tesla'yı gölgeledi.

Elon Musk 2011 yılında bir röportajda BYD ve Çinli rakipleri sorulduğu zaman gülümsemişti; ancak geçen yıl Eylül ayında Tesla’nın Çin’de sattığı elektrikli araçların sayısı 74.043’e düştü, bu da önceki yıla göre yüzde 11’lik bir düşüşe işaret ediyor.

BYD ise aynı dönemde 286.903 araba sattı; bu da elektrikli araçlar ve hibrit modellerde satışlarının yüzde 43 artması demek.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Kanada, Çin Üretimi Elektrikli Araçlara Gümrük Vergisi Uygulayacak - Son Dakika

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