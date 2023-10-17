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Kara harekatı neden ertelendi? İsrail basınından dikkat çeken Hizbullah iddiası - Son Dakika

Kara harekatı neden ertelendi? İsrail basınından dikkat çeken Hizbullah iddiası

Son Güncelleme: 17.10.2023 11:34

Hamas operasyonuna karşılık veren İsrail'in Gazze'ye düzenleyeceğini açıkladığı kara harekatının ertelenmesi ülkede bir numaralı gündem olmaya devam ediyor. İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah nedeniyle endişeli olduğu ve bütün birlikleriyle Gazze'ye girmeleri halinde Hizbullah'ın bu fırsatı değerlendirip ülkeye saldırı düzenlenmesinden korktuğu iddia edildi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 11 gündür bomba yağdırıyor. Geçtiğimiz günlerde Gazze'ye kara harekatı başlatacağını duyuran İsrail'in operasyona halen başlayamaması dikkatlerden kaçmazken basında yer alan bir iddia büyük ses getirdi.

"İSRAİL'İN BAZI ENDİŞELERİ VAR"

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post, konuyla ilgili dikkat çeken bir haber yayınladı. Haberde Gazze'ye hava saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'in bazı endişeleri olduğuna, bu nedenle operasyon planını ertelediğine vurgu yapıldı.

"LÜBNAN HİZBULLAHI'NDAN ENDİŞE EDİYORLAR"

Jerusalem Post'a konuşan kaynaklar, bir dizi etkenin ertelemeye yol açtığını, ancak İsrail'in asıl endişesinin Lübnan'daki Hizbullah örgütü olduğuna dikkat çekti. Kaynaklara göre İsrail, bütün birlikleriyle Gazze'ye girmesi halinde Hizbullah'ın bu fırsatı değerlendirip kuzeydeki Lübnan sınırından ülkeye saldırı düzenlemesinden korkuyor.

KUZEY SINIRINDA ÖNLEMLER ARTIRILDI

Hizbullah'ın İsrail'le doğrudan çatışmaya girmekten kaçınarak İsrail'i "sahte güvenlik" algısıyla yanıltmaya çalıştığı görüşü de dikkat çekti. Her halükarda İsrail ordusunun Gazze'ye kara operasyonu düzenleyeceğini yazan gazete, buna karşın Hizbullah'ın manevralarının dikkatle takip edildiğini ve kuzey sınırında önlemleri artırdığını kaydetti.

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Son Dakika Dünya Kara harekatı neden ertelendi? İsrail basınından dikkat çeken Hizbullah iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kara harekatı neden ertelendi? İsrail basınından dikkat çeken Hizbullah iddiası - Son Dakika
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