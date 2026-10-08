Karadeniz\'de gemi saldırıları: Bulgaristan\'dan Türkiye ve Romanya\'ya davet; AB devreye girdi

Karadeniz'de Romanya ve Bulgaristan açıklarında üç ticari geminin İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) vurulmasının ardından bölgede seyrüsefer güvenliği yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Bulgaristan Karadeniz'de ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması konusunda Romanya ve Türkiye'yi istişarelere davet edeceklerini açıkladı.Diğer yandan saldırılardan bir gün sonra üç ülkenin oluşturduğu Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu yeni faaliyeti başladı. Avrupa Birliği de olayların değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere Bulgaristan ve Romanya'ya uydu verileri sağladığını açıkladı. Bulgaristan'dan Türkiye ve Romanya'ya davet Bulgaristan'da 6 Ekim'de iki gemiye yönelik İHA saldırısının ardından Ulusal Güvenlik Konseyi toplandı. Cumhurbaşkanı Iliana Iotova, Karadeniz'de ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması konusunda Romanya ve Türkiye'yi istişarelere davet edeceklerini açıkladı.Türkiye'den konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi. Bulgaristan ya da Romanya saldırıyla ilgili sorumlu açıklamadı. Ancak Ukrayna, saldırıların arkasında Rusya'nın olduğunu söyledi. Erdoğan Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasıa göre, Erdoğan görüşmede Putin'e, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini de söyledi.Romanya Dışişleri: 'Karadeniz ticari gemiler için dünyanın en tehlikeli yeri haline geldi' Bulgaristan açıklarındaki saldırıların ardından bir açıklama yapan Romanya Dışişleri Bakanı, Oana Toiu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş nedeniyle, Karadeniz'in ticari gemiler için dünyanın en tehlikeli yeri haline geldiğini ifade etti. Toiu, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıları uluslararası hukukun "açık ihlali" ve sivil seyrüsefer özgürlüğüne "doğrudan tehdit" olarak nitelendirdi.Romanya'nın Bulgaristan ve Türkiye ile Ankara'daki NATO zirvesinde imzalanan anlaşma çerçevesinde Karadeniz güvenliğini ve kritik deniz altyapısını korumak için birlikte çalışacağını söyledi. Ayrıca Köstence ve Varna'da konuşlandırılması planlanan AB Karadeniz Deniz Güvenliği Merkezi'nin koordinasyon, durumsal farkındalık ve dayanıklılığı geliştireceğini belirtti.AB devrede Karadeniz'deki gelişmelerin ardından Rusya'ya saldırılarını durdurma çağrısında bulunan Avrupa Komisyonu, Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı'nın Bulgaristan ve Romanya'ya desteğini sunduğunu söyledi. Komisyon Sözcüsü Christian Wigard, 7 Ekim'de yaptığı açıklamada, ajansın iki ülkenin talebi üzerine durumun daha iyi değerlendirilebilmesi için Bulgaristan ve Romanya'ya uydu verileri sağladığını ifade etti. MCM Karadeniz Mekanizması'nın görev sahası genişletildiSon saldırılardan önce kurulmuş olan MCM Karadeniz Mekanizması, mevcut krizde yeniden önem kazandı. Milli Savunma Bakanlığı, 2024 yılında Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile Karadeniz'de "Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu" kurulduğunu açıklamıştı.Deniz grubunun başlangıçtaki görevi sürüklenen mayın tehdidiyle mücadele ve ticari seyrüsefer güvenliğiydi.Fakat 2026'da görev sahası genişletildi. Temmuzdaki düzenlemeyle kritik sualtı altyapısının gözetilmesi ve korunması da görevlerine eklendi. Bulgaristan basınına göre saldırıların hemen ardından, grubun yeni aktivasyonu başladı. Bulgaristan'ın komutasındaki Türk, Rumen ve Bulgar savaş gemilerinin operasyonunun 18 Ekim'e kadar sürmesi planlanıyor. Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğamiral Vanyo Musinski'nin "Bulgaristan ikinci kez grubun komutasını üstleniyor. Amaç, Karadeniz'in kuzeyindeki çatışmaların ardından ortaya çıkan mayın tehdidiyle mücadele etmek" dediği aktarıldı. Görevler arasında mayın tehdidiyle mücadele ve üç donanma arasındaki ortak taktik faaliyetler bulunuyor.