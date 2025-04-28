Karanlığa gömülen İspanya, elektriği Afrika ülkesinden çekmeye başladı - Son Dakika
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Karanlığa gömülen İspanya, elektriği Afrika ülkesinden çekmeye başladı

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Avrupa'da elektrik kesintisinin yaşandığı 5 ülke arasında yer alan İspanya'da kriz henüz tam olarak çözülemedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'nın kuzeyindeki ve güneyindeki bazı bölgelere Fransa ve Fas'ın desteğiyle yeniden elektriğin verildiğini açıkladı.

28.04.2025 23:36
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İspanya'da İspanya İçişleri Bakanlığı, ülkenin büyük bir bölümünde yaşanan elektrik kesintisinin ardından OHAL ilan edildiğini duyurdu. Bakanlık, OHAL'in statüsünün talep eden bölgelerde uygulanacağını bildirdi. Şu ana kadar Madrid, Endülüs ve Extremadura, kesintiler nedeniyle merkezi hükümetten kamu düzeni ve diğer işlevleri devralmasını istedi.

İSPANYA'DA ELEKTRİK KADEMELİ OLARAK VERİLİYOR

İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, Katalonya, Aragon, Bask Bölgesi, Galiçya, Asturias, Navarre, Kastilya ve Leon, Extremadura, Andalucia ve La Rioja'nın bazı bölgelerine elektrik verilmeye başlandığını aktararak, elektriğin kademeli olarak başka bölgelerde de sağlanacağını ifade etti.

Karanlığa gömülen İspanya, elektriği Afrika ülkesinden çekmeye başladılar

FAS VE FRANSA "ELEKTRİK" DESTEĞİ SAĞLADI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada elektrik kesintisinin nedeninin hala bilinmediğini belirterek, halkı spekülasyonlara karşı uyardı. Sanchez, Fransa ve Fas'ın yardımları sayesinde İspanya'nın kuzeyindeki ve güneyindeki bazı bölgelere elektriğin yeniden sağlandığını ifade ederek, halka sadece resmi kanallar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri çağrısında bulundu.

Karanlığa gömülen İspanya, elektriği Afrika ülkesinden çekmeye başladılar

Portekiz'de de ülke genelinde trafik ışıkları kesintiden etkilenirken, başkent Lizbon ve Porto'da metro kapatıldı. Lizbon'da kartlı ödemeler yapılamazken, Portekizli havayolu şirketleri uçuşu olan yolculara havalimanlarına seyahat etmemesi çağrısında bulundu. Portekizli havayolu şirketi TAP Air, yolcuları bir sonraki duyuruya kadar havalimanlarına gitmemeleri konusunda uyardı.

Karanlığa gömülen İspanya, elektriği Afrika ülkesinden çekmeye başladılar

Fransa'nın bazı bölgelerinde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Fransa elektrik şebeke operatörü RTE, İspanya ve Portekiz'deki kesintilerin ardından Fransa'nın bazı bölgelerinde geçici olarak elektrik kesintisi yaşandığını duyurarak, kesintinin boyutu hakkında detay vermedi. RTE'nin açıklamasında, Fransa'da kısa süreli kesintinin ardından elektriğin yeniden verildiği kaydedildi.

Karanlığa gömülen İspanya, elektriği Afrika ülkesinden çekmeye başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Karanlığa gömülen İspanya, elektriği Afrika ülkesinden çekmeye başladı - Son Dakika

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