Katar alarmda! Tehdit seviyesi yükseltildi, halka kritik uyarı geldi

12.03.2026 13:46
ABD-İsrail ve İran arasında devam eden savaşın 13. gününde Katar yönetimi, ülkede tehdit seviyesinin yükseldiğini duyurdu. Vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara 'evlerinizde kalın' uyarısında bulunuldu. İran'ın son günlerde İsrail ve ABD askeri varlığının bulunduğu Körfez ülkelerini hedef alan saldırıları sonucu Katar, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üslerinden birine ev sahipliği yaptığı için olası misilleme saldırılarında hedef olabileceği değerlendiriliyor.

Orta Doğu'da ABD- İsrail ve İran arasında devam eden savaşın 13. gününde gerilim Körfez ülkelerine de yansımaya başladı. Katar yönetimi, ülkede tehdit seviyesinin yükseltildiğini duyurarak vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara "evlerinizde kalın" uyarısında bulundu.

"SAKIN DIŞARI ÇIKMAYIN"

Yetkililer tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, mevcut güvenlik durumunun yakından takip edildiği belirtilerek halktan dışarı çıkmamaları ve resmi makamların yönlendirmelerini takip etmeleri istendi. Açıklamada ayrıca acil durum ekiplerinin ve güvenlik güçlerinin yüksek alarm seviyesine geçirildiği bildirildi.

KÖRFEZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR

Katar'daki güvenlik uyarısı, İran ile ABD ve İsrail arasında tırmanan savaşın Körfez bölgesine sıçrayabileceği endişelerinin arttığı bir dönemde geldi. İran son günlerde İsrail'in yanı sıra ABD askeri varlığının bulunduğu bazı Körfez ülkelerini hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi.

Savaşın ikinci gününde Kuveyt'teki bir ABD üssüne yönelik saldırıda bazı Amerikan askerlerinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Bunun ardından Körfez'deki birçok ülke güvenlik önlemlerini artırdı.

ABD ÜSLERİ NEDENİYLE RİSK ARTIYOR

Katar, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üslerinden biri olan Al-Udeid Hava Üssü'ne ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle ülkenin olası misilleme saldırılarında hedef olabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre İran'ın ABD askeri varlığını hedef alması halinde Körfez'deki bazı ülkeler doğrudan çatışmanın içine çekilebilir.

KATAR'DA SON DURUM

Katar, ABD-İsrail ve İran arasında devam eden savaşta doğrudan büyük bir cepheye dönüşmese de stratejik konumu ve ABD askeri varlığı nedeniyle gerilimin merkezlerinden biri haline geldi. Savaş boyunca Katar'da yaşanan başlıca gelişmeler şöyle:

1. Tehdit seviyesi yükseltildi

Katar yönetimi savaşın Körfez'e yayılma riskinin artması üzerine güvenlik seviyesini yükseltti. Yetkililer halka "evlerinizde kalın" ve resmi açıklamaları takip edin çağrısı yaptı.

2. ABD'nin en büyük üssü Katar'da

Katar'daki Al-Udeid Hava Üssü, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üslerinden biri. Bu üs CENTCOM'un bölgedeki hava operasyonlarının merkezlerinden biri olduğu için Katar, İran'ın olası misilleme hedefleri arasında görülüyor.

3. Hava savunması ve güvenlik önlemleri artırıldı

Savaşın ilerleyen günlerinde Katar'da:

- hava savunma sistemleri yüksek alarma geçirildi

- kritik altyapılar (enerji, liman, havaalanı) için güvenlik önlemleri artırıldı

- bazı bölgelerde güvenlik devriyeleri yoğunlaştırıldı.

4. Finans ve iş dünyasında endişe

Dubai ve Körfez finans merkezlerinde olduğu gibi Katar'da da uluslararası şirketler ve bankalar güvenlik risklerini değerlendirmeye başladı. Bölgedeki çalışanlara yönelik güvenlik uyarıları yapıldı.

5. Enerji piyasası etkisi

Katar dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatçılarından biri. Savaşın Hürmüz Boğazı ve Körfez'e yayılma ihtimali, Katar'ın enerji ihracatı ve küresel enerji fiyatları üzerinde risk oluşturdu.

