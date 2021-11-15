Üye Girişi
Katar'da havaalanında çıplak aramaya maruz kalan Avustralyalı kadınlar dava açıyor - Son Dakika
BBC

Katar'da havaalanında çıplak aramaya maruz kalan Avustralyalı kadınlar dava açıyor

15.11.2021 18:30
Katar'da havaalanında çıplak aramaya maruz kalan Avustralyalı kadınlar dava açıyor

Katar'ın başkenti Doha'da havaalanında çıplak arama ve muayeneye maruz bırakılan bir grup Avustralyalı kadın Katar yetkilileri hakkında dava açıyor.

Katar'ın başkenti Doha'da havaalanında çıplak arama ve muayeneye maruz bırakılan bir grup Avustralyalı kadın Katar yetkilileri hakkında dava açıyor.

Kadınlar 2020 yılının Ekim ayında Hamad Havaalanı'nda çöp kutusunda bir bebek bulunması üzerine uçaktan indirilmişlerdi.

Doğum yapıp yapmadıklarının belirlenmesi amacıyla çıplak aramaya ve muayeneye tabi tutulan Avustralya vatandaşı kadınlar bu muameleyi "devlet onaylı saldırı" diye nitelendirmiş, olay büyük tepki çekmişti.

Katar yetkilileri daha sonra özür dileyip, ceza soruşturması başlatmış; havaalanındaki bir görevli yargılandığı davada tecilli hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kadınlar ise o zamandan bu yana olayın kapatılmaya çalışıldığını düşünüyor.

Ne olmuştu?

Avustralyalı kadınlar, seyahat edecekleri Katar Hava Yolları'na ait uçaklarından silahlı muhafızlar tarafından indirilmiş, daha sonra piste gelen ambulanslarda hemşireler tarafından kontrol edilmişlerdi.

Kadınlar bu muayenelerin izinleri olmadan yapıldığını ve kendilerine bunun niçin yapıldığı hakkında hiç bir açıklama yapılmadığını söylüyor.

Aranan kadınlardan adının verilmesini istemeyen biri BBC'ye, "çok feci, saldırganca bir fiziksel muayeneden geçirildiğini" söyledi.

Aynı kadın, "Ya çok sayıdaki silahlı adamdan biri tarafından öldürüleceğimden, ya da uçaktaki kocamın öldürüleceğinden emindim" dedi.

Muayeneler yaklaşık 5 dakika sürdü ve kadınlar uçağa geri götürüldü.

Ülkelerine dönüşte kadınların çoğu başlarına geleni polise bildirdi. Kamuoyunda büyük tepki çeken olay, birçok ülke tarafından kınandı.

Katar hükümeti özür diledi

Katar Başbakanı Halid bin Halife bin Abdülaziz el Tani, Twitter üzerinden bir özür mesajı yayımladı:

"Kadın yolculara yönelik kabul edilemeyecek muameleden dolayı çok üzgünüz. Olanlar Katar'ın yasaları ve değerlerini yansıtmamaktadır."

Kadınlardan yedisinin avukatı olan Damian Sturzaker ise BBC'ye yaptığı açıklamada, Katar yetkilileriyle temas kurmak için gösterdikleri bütün çabalarına rağmen o zamandan bu yana "bir sessizlik duvarı" ile karşılaştıklarını söylüyor.

Kadınlar ne istiyor?

Avukatlarının aktardığı bilgilere göre, Avustralyalı kadınlar Katar'dan kendilerinden resmen özür dilenmesini istiyor ve havaalanı yönetiminden, bir daha böyle bir olayın kesinlikle yaşanmaması için kurallarını değiştirmesini talep ediyor.

Kadınlar ayrıca "saldırı, dayak, beden bütünlüğü ihlali ve yasa dışı alıkoyma" suçlamalarıyla Katar hükümeti, Katar Sivil Havacılık Kurumu ve Katar Hava Yolları'ndan tazminat istiyor.

Kadınlardan, hala olayla ilgili kabuslar gördüğünü söyleyen biri, Katar yetkililerinin hiçbir adım atmamasının kendilerini harekete geçmeye yönelttiğini söyledi:

"Sesimizi çıkararak, hiçbir kadının bizim maruz kaldığımız sinir bozucu korkunç muameleyi görmemesini garanti altına almak istiyoruz."

Katar gelecek yıl 2022 Dünya Futbol Kupası'nın ev sahibi olarak on binlerce turisti ağırlamaya hazırlanıyor.

Ülkenin Canberra'daki büyükelçiliği ve Katar Hava Yolları, BBC'nin haberle ilgili sorularına şu ana kadar yanıt vermedi.

Katar'da havaalanında çıplak aramaya maruz kalan Avustralyalı kadınlar dava açıyor
Katar'da havaalanında çıplak aramaya maruz kalan Avustralyalı kadınlar dava açıyor

Togo Cumhuriyeti, Avustralya, Saldırı, Katar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Katar'da havaalanında çıplak aramaya maruz kalan Avustralyalı kadınlar dava açıyor - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem yaşandı 17:55 İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem yaşandı Fenerbahçe'den giderken hiç düşünmemişti bile! Ömer Faruk, Suttgart'ta forma yüzü görmedi 17:18 Fenerbahçe'den giderken hiç düşünmemişti bile! Ömer Faruk, Suttgart'ta forma yüzü görmedi Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi 16:42 Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi
Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı! 16:31 Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! 16:20 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı 16:00 Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı 15:40 Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler 14:20 Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler

Son Dakika Haberleri
18:25 AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti
17:54 İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem yaşandı
17:31 Kavga ettiği husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü
17:20 Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası dizilerinin fragmanları yayınladı
17:18 Fenerbahçe'den giderken hiç düşünmemişti bile! Ömer Faruk, Suttgart'ta forma yüzü görmedi
17:16 Öldürülüp cesetleri tandıra gömmüşlerdi! O çiftin katili 3 akrabasına müebbet hapis istemi
17:08 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada araç eski, sürücün ise belgeleri eksik çıktı
16:42 Kılıçdaroğlu: Sessiz kalmayacağım
16:41 Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi
16:31 Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı!
AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti         
18:25
Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Kenara çekip geçmesini beklediler Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Kenara çekip geçmesini beklediler         
17:33
Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti         
16:50
Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı         
16:35
"Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı! "Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı!         
16:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik!         
16:17
Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti         
15:51
Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi         
15:34
Gencin değersiz sandığı taş 40 milyon yıl önce yaşayan canlı çıktı Gencin değersiz sandığı taş 40 milyon yıl önce yaşayan canlı çıktı         
14:12
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum         
09:00
Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 18:37:11. #1.12#
SON DAKİKA: Katar'da havaalanında çıplak aramaya maruz kalan Avustralyalı kadınlar dava açıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement