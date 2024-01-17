Katar ve İsrail arasında Gazze\'ye insani yardım anlaşması sağlandı

Katarlı yetkililer, İsrail ve Hamas arasında Gazze’ye daha fazla insani yardım sevk edilmesine yönelik yeni bir anlaşma sağlandığını bildirdi.

Katar ve Fransa'nın arabuluculuğunda varılan anlaşma uyarınca Hamas'ın elindeki rehinelere ilaç verilecek.

Buna karşılık İsrail de Gazze'ye daha fazla temel insani malzeme girmesine izin verecek. Üç ayı aşkın süredir devam eden İsrail bombardımanının ardından bölgedeki koşullar oldukça kötü durumda.

ABD ise söz konusu görüşmelerin daha fazla rehinenin serbest bırakılmasına yol açabileceği konusunda umutlu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Orta Doğu temsilcisinin böyle bir anlaşma olasılığını görüşmek üzere Katar'da olduğunu söyledi.

Görüşmelerin "çok ciddi ve yoğun" geçtiğini sözlerine ekleyen Kirby, “Bunun yakında meyvelerini vereceğini umuyoruz” dedi.

Yardım anlaşmasını Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed Al Ansari duyurdu.

Anlaşmaya göre insani yardım malzemeleri Çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'dan Mısır'a doğru yola çıkacak. Yardımlar daha sonra sivillere ulaştırılmak üzere Gazze'ye götürülecek, ilaçlar ise İsrailli rehinelere ulaştırılacak.

Hâlâ Gazze'de 132'den fazla rehinenin tutulduğu düşünülüyor.

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’in güneyine gerçekleştirdiği saldırılarda 240 civarında kişi rehin alınmıştı, çoğunluğu sivil olmak üzere yaklaşık bin 300 kişi de hayatını kaybetmişti.

Rehine aileleri, İsrail hükümetine gönderdiği mektupta, kaçırılan kişilerin çoğunun düzenli tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu ve bazılarının acil tehlike altında olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçen hafta yaptığı bir açıklamada, İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatı Mossad'ın başkanı David Barnea'nın, ihtiyaç duyulan ilaçların sağlanması için bir anlaşma sağlamak üzere Katar'a gittiği söyledi.

Salı günkü açıklamasında ise Netanyahu “çabalarından dolayı herkese minnettarlığını" ifade etti.

Hamas’ın 7 Ekim saldırıları sonrasında ise İsrail Gazze’ye yönelik yoğun bir bombardımanda bulundu. Gazze Sağlık Bakanlığı, bu saldırılarda bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 24 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistinli yetkililer Gazze nüfusunun yüzde 85'inin yerinden edildiğini bildiriyor. BM'li yetkililer durumu "dayanılmaz" olarak nitelendirdi.

Öte yandan İsrail’e yönelik, sivillerin yaşadığı acının boyutları nedeniyle Gazze'de ateşkes ya da insani ara kararı alması için uluslararası bir baskı söz konusu.

Birçok dünya başkentinde İsrail’in saldırıları sık sık protesto ediliyor.