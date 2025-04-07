Kayalıklar üzerinde yoga yaparken dev dalgalara ünlü kapılan oyuncu hayatını kaybetti

Tayland'ın turistik adası Koh Samui'de tatil yapan 24 yaşındaki Rus oyuncu Kamilla Belyatskaya, deniz kenarında yoga yaparken aniden yükselen dev bir dalganın sürüklemesi sonucu hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen olayda Belyatskaya, adanın popüler manzara noktası Lad Ko'da meditasyon yaparken beklenmedik şekilde dalganın kurbanı oldu. Olay anı kameralara yansırken, genç kadının pembe yoga matının üzerinde oturduğu sırada dev bir dalganın onu denize sürüklediği görüldü.

Görgü tanıklarından biri kurtarma girişiminde bulunsa da akıntının şiddetli olması nedeniyle başarılı olamadı. Kurtarma ekipleri olaydan 15 dakika sonra bölgeye ulaştı, ancak 3 metreye varan dalgalar çalışmaları zorlaştırdı.

Samui Kurtarma Merkezi Müdürü Chaiyaporn Subprasert, "Muson mevsiminde ada genelinde uyarı sistemlerimiz var ve riskli bölgelerde kırmızı bayraklar bulunuyor. Ancak olay yerinin asıl amacı yüzme değil, manzara seyretmek. Kurban ani dalga yükselmesine hazırlıksız yakalandı" açıklamasını yaptı.

Belyatskaya'nın cesedi, olay yerinden yaklaşık bir kilometre uzakta bulundu. Genç kadının sosyal medya hesaplarında olay yerini daha önce "dünyadaki en iyi yer" olarak tanımladığı ortaya çıktı.

Yerel yetkililer, olayın ardından benzer kazaları önlemek için manzara noktasının altındaki kayalık alana erişimi yasakladı.

Tayland'ın turistik bölgelerinde muson mevsiminde ani hava değişiklikleri ve tehlikeli deniz koşulları sık görülüyor. Yetkililer, tüm ziyaretçilere uyarı işaretlerine dikkat etmeleri ve riskli hava koşullarında deniz kenarlarından uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.