Kendilerini aç bırakarak öldürüyorlar! 47 cansız bedenin bulunduğu ormana giriş-çıkışlar yasaklandı - Son Dakika
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Kendilerini aç bırakarak öldürüyorlar! 47 cansız bedenin bulunduğu ormana giriş-çıkışlar yasaklandı

24.04.2023 09:59

Kenya'da müritlerini açlıktan ölmeleri halinde cennete gidecekleri vaadiyle aklını çelen bir tarikatla ilgili ortaya çıkan dehşet verici gerçekler ülkeyi birbirine kattı. Polis ekipleri sahil kasabası Malindi yakınlarında tarikat üyesi 47 tane cesede ulaşıldığını söylerken, cansız bedenleri bulunanlar arasında çok sayıda çocuğun da bulunduğu aktarıldı. Öte yandan "Suç mahalli" ilan edilen 800 dönümlük ormana giriş ve çıkış yasaklanırken, yetkililer ölü sayısının artmasından korkuyor.

Kenya'da müritlerini, açlıktan ölmeleri halinde cennete gidecekleri vaadiyle kandıran tarikat lideri Paul Makenzie Nthenge ile ilgili soruşturmada korkunç bir keşif gerçekleşti.

CESEDİ BULUNANLAR ARASINDA ÇOK SAYIDA ÇOCUK VAR

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre polis, sahil kasabası Malindi yakınlarında tarikat üyesi 47 kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı. Shakahola Ormanı'nda cesedi bulunanlar arasında çok sayıda çocuk da var.

Açlık tarikatı korkusu! 47 cesedin bulunduğu ormana giriş ve çıkışlar yasaklandı

ORMANA GİRİŞ VE ÇIKIŞ YASAKLANDI

Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, ölümler için "katliam" dedi. "Suç mahalli" ilan edilen 800 dönümlük ormana giriş ve çıkış yasaklandı. Ormanda kazılar sürerken, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Açlık tarikatı korkusu! 47 cesedin bulunduğu ormana giriş ve çıkışlar yasaklandı

AÇLIKTAN ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNDULAR

Uluslararası İyi Haber Kilisesi'nin 15 üyesi geçen hafta ormanda kurtarılmış, bu kişilerin de açlıktan ölmek üzere oldukları açıklanmıştı.

Açlık tarikatı korkusu! 47 cesedin bulunduğu ormana giriş ve çıkışlar yasaklandı

KİLİSENİN LİDERİ 15 NİSAN'DA GÖZALTINDA ALINDI

Kilisenin lideri Makenzie Nthenge, kendilerini aç bırakarak öldürdüklerinden şüphelenilen 4 kişinin cesedinin bulunması sonrası 15 Nisan'da gözaltına alındı. Makenzie Nthenge'nin müritlerine, "İsa Peygamber ile tanışmak için" açlıktan ölmeleri gerektiğini söylediği öne sürülüyor.

Açlık tarikatı korkusu! 47 cesedin bulunduğu ormana giriş ve çıkışlar yasaklandı

YARGIÇ KARŞISINA NE ZAMAN ÇIKACAĞI AÇIKLANMADI

İddiaları reddeden Nthenge ise 2019'da kiliseyi kapattığını söylemişti. Kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilen Nthenge'nin ne zaman yargıç karşısına çıkacağı açıklanmadı.

YORUMLAR (7)
  • kamil erol: Allah aklını kullan diye sana vermiş başkası kullansın diye değil Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • sezer zengin: Ne kadar çok cahil insanlar var şu dünyada canı veren Allah alanda Allah cana kıymak haramdır Cevap Yaz 21 0 Yayından Kaldır
  • Suat Aktaş: Din zenginlerin ve menfaatçilerin ortaya çıkardığı felsefe türüdür Cevap Yaz 25 53 Yayından Kaldır
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Kenya'daki 'açlık tarikatı'nın lideri en az bin kişinin öldüğünü iddia etti Kenya'daki 'açlık tarikatı'nın lideri en az bin kişinin öldüğünü iddia etti

Kenya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kendilerini aç bırakarak öldürüyorlar! 47 cansız bedenin bulunduğu ormana giriş-çıkışlar yasaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendilerini aç bırakarak öldürüyorlar! 47 cansız bedenin bulunduğu ormana giriş-çıkışlar yasaklandı - Son Dakika
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