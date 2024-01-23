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Kızıldeniz'de iki ABD komandosunun kaybolmasından sonra İngiltere lazer güdümlü füzeler ile Yemen'i vurdu - Son Dakika
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Kızıldeniz'de iki ABD komandosunun kaybolmasından sonra İngiltere lazer güdümlü füzeler ile Yemen'i vurdu

İngiltere, Kızıl Deniz'deki gemilere yönelik saldırıları durdurmamaları üzerine Husilere karşı ikinci bir operasyon düzenledi. Dört RAF Typhoon jeti lazer güdümlü bombaları ateşledi. ABD özel kuvvetlerinin kaybolduğu ortaya çıkan olayın ardından gerçekleşen saldırı, sekiz hedefi vurdu. İngiltere Savunma Bakanı, saldırının Husilerin gücünü azaltmayı amaçlayan bir önlem olduğunu belirtti.

23.01.2024 - 12:00,
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Britanya Husiler'e karşı Yemen'de ikinci biroperasyon düzenledi.

Kızıl Deniz'deki gemilere yönelik saldırıları durdurmamaları üzerine yapılan bu saldırıda, dört RAF Typhoon jeti lazer güdümlü bombaları ateşledi.

Rishi Sunak ve Joe Biden, gerektiğinde Yemen'e daha fazla operasyonlar yapacaklarını söyledi.

ABD özel kuvvetlerinin, 11 Ocak'ta İran'dan füze parçaları taşıyan bir gemiye baskın düzenlerken denizde kaybolduğu ortaya çıkmasının ardından gerçekleşen saldırının, yer altı depolama alanları dahil olmak üzere sekiz hedefi vurduğu belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Husilerin Deniz'deki gemilere yönelik tehlikeli saldırılarının devam ettiğini ve bu saldırının Husiler'in gücünü azaltmayı amaçlayan bir önlem olduğunu söyledi.

Kızıldeniz'de iki ABD komandosunun kaybolmasından sonra İngiltere lazer güdümlü füzeler ile Yemen'i vurdu
Kızıldeniz'de iki ABD komandosunun kaybolmasından sonra İngiltere lazer güdümlü füzeler ile Yemen'i vurdu
Kızıldeniz'de iki ABD komandosunun kaybolmasından sonra İngiltere lazer güdümlü füzeler ile Yemen'i vurdu
Kızıldeniz'de iki ABD komandosunun kaybolmasından sonra İngiltere lazer güdümlü füzeler ile Yemen'i vurdu
Kızıldeniz'de iki ABD komandosunun kaybolmasından sonra İngiltere lazer güdümlü füzeler ile Yemen'i vurdu
Kızıldeniz\'de iki ABD komandosunun kaybolmasından sonra İngiltere lazer güdümlü füzeler ile Yemen\'i vurdu
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kızıldeniz'de iki ABD komandosunun kaybolmasından sonra İngiltere lazer güdümlü füzeler ile Yemen'i vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızıldeniz'de iki ABD komandosunun kaybolmasından sonra İngiltere lazer güdümlü füzeler ile Yemen'i vurdu - Son Dakika
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