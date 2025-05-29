KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Ülkemiz enerji ve güvenliğin merkezi olacak - Son Dakika
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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Ülkemiz enerji ve güvenliğin merkezi olacak

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Ülkemiz enerji ve güvenliğin merkezi olacak
29.05.2025 09:29
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ASAD & ASAV Başkanı Murat Doğanay ile enerji, güvenlik ve stratejik merkezleşme konularında kritik bir görüşme gerçekleştirdi. KKTC'nin sadece sembolik bir yapı değil, Doğu Akdeniz'de yeni bir jeopolitik güç odağı olması gerektiği vurgulandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu ve Vakfı (ASAD & ASAV) Başkanı Murat Doğanay'ı makamında kabul etti. Görüşmede yalnızca diplomatik nezaket değil, enerji politikaları, stratejik geçiş koridorları ve Türk dünyası entegrasyonu gibi çok katmanlı konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı makamında gerçekleşen kabulü, yalnızca kurumsal bir nezaket ziyaretinin ötesinde; Doğu Akdeniz'in yeniden kodlanan jeopolitik denklemine, enerji lojistiğine dayalı stratejik koridorlara, dijital egemenlik inşasına ve Türk dünyasıyla entegrasyon vizyonuna dair çok boyutlu değerlendirmelere sahne olmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanı, görüşmede Türkiye-KKTC ilişkilerinin yalnızca kardeşlik ve tarihsel bağlarla değil; ortak altyapı üretimi, stratejik kapasite inşası ve ileri teknoloji transferi temelinde yeniden yorumlanması gerektiğini ifade etmiştir. Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle KKTC'nin ileri düzey bir enerji, savunma ve veri güvenliği merkezi olarak konumlanmasının; Doğu Akdeniz'deki güç rekabetinde Türkiye'nin saha ve masa üzerindeki etki kapasitesini pekiştireceğine dikkat çekmiştir.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs adasının enerji ve güvenliğin merkezi olacağını vurguladı

ASAD & ASAV Başkanı Murat Doğanay ise, kurumlarının yürütmekte olduğu "Yeni Jeoekonomik Merkezler ve Türk Stratejik Hafızası" başlıklı çok katmanlı analiz kapsamında, KKTC'nin uluslararası hukukta devlet olarak değil fakat ekonomik alan olarak fiilen tanınabilirliğine dayalı stratejik modeller üzerinde çalıştıklarını Cumhurbaşkanı ile paylaşmıştır. Doğanay, KKTC'nin yalnızca sembolik bir ada devleti değil; Türk Devletleri Teşkilatı, Afrika ve Orta Doğu arasında gelişecek enerji ve veri geçiş koridorlarının öncü jeopolitik merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu vurgulamıştır.

Görüşme sırasında, enerji diplomasisi, dijital regülasyon mimarisi, siber güvenlik altyapısı ve serbest bölge yönetimi gibi konuların teknik düzeyde istişare edildiği; bu çerçevenin, Türkiye'nin geliştirdiği ileri teknoloji altyapılarıyla KKTC'nin stratejik sinerji oluşturma imkânlarını artırdığı görülmüştür.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs adasının enerji ve güvenliğin merkezi olacağını vurguladı

Her iki taraf da, KKTC'nin uluslararası meşruiyetini güçlendirecek çok taraflı yapısal açılımların, stratejik düşünce kuruluşlarıyla eşgüdüm içerisinde ve kontrollü bir zamanlama stratejisiyle ilerletilmesi gerektiği konusunda mutabakata varmıştır.

Bu temas, sembolik diplomatik eşikten ötesine geçerek, Doğu Akdeniz'in teknik ve jeopolitik yeniden inşasında KKTC'nin aktif rol alabileceğine dair istikamet verici bir irade beyanı niteliği taşımaktadır.

Ekonomi Türkiye, Murat Doğanay, Doğu Akdeniz, Ersin Tatar, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Kıbrıs, Tatar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Ülkemiz enerji ve güvenliğin merkezi olacak - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar:
    Ağbimiz kumar dünyasının ve yasa dışı bahis dünyasının gizli kahramanlarındandır :) 2 2 Yanıtla
  • Ahmet Kara:
    ahanda s.....mi olur 1 0 Yanıtla
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