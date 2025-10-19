KKTC\'li gazetecilerden canlı yayında skandal sözler: Büyükelçi geri çekilsin, Cevdet Yılmaz özür dilesin

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin 6. Cumhurbaşkanı oldu.

CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER:

Sonuçların açıklanmasının ardından, KKTC merkezli Sim TV'nin canlı yayınında seçim sonuçlarını değerlendiren gazeteciler Serhat İncirli ve Mert Özdağ'ın yaptığı yorumlar gündeme damga vurdu.

İncirli, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi hedef alarak, Ankara'nın bu ismi geri çekmesi gerektiğini savundu. İncirli, sözlerini bir adım öteye taşıyarak, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Erhürman'ın, Başçeri'yi "Persona Non Grata" (istenmeyen kişi) ilan etmesi gerektiğini söyledi.

"MEDYADA OPERASYON" İDDİASI

Yayında yer alan bir diğer isim olan Özdağ ise İncirli'nin sözlerine destek vererek, Türkiye Büyükelçiliği'ne bağlı basın müşavirliğinin "KKTC medyası üzerinde operasyon yürüttüğünü" iddia etti. Özdağ, "Bugünden sonra bu isimler Cumhurbaşkanının elini nasıl sıkacak?" ifadelerini kullandı.

"CEVDET YILMAZ ÖZÜR DİLEMELİ"

Serhat İncirli, konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ınözür dilemesi gerektiğini, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bir açıklama yapması gerektiğini savundu.

"ERDOĞAN'IN TEPKİSİNİ MERAK EDİYORUM"

İncirli, sözlerinin sonunda da, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda nasıl bir tavır alacağını merak ediyorum" ifadelerini kullandı.