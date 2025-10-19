KKTC'li gazetecilerden canlı yayında skandal sözler: Büyükelçi geri çekilsin, Cevdet Yılmaz özür dilesin - Son Dakika
KKTC'li gazetecilerden canlı yayında skandal sözler: Büyükelçi geri çekilsin, Cevdet Yılmaz özür dilesin

19.10.2025 21:56
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini Tufan Erhürman'ın kazanmasının ardından, canlı yayında seçim sonuçlarını değerlendiren Kıbrıslı iki gazeteci, skandal ifadelere imza attı. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi'nin geri çekilmesi ve Erhürman tarafından "istenmeyen kişi" ilan edilmesi gerektiğini öne süren gazeteciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da özür dilemesi gerektiğini savundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin 6. Cumhurbaşkanı oldu.

CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER:

Sonuçların açıklanmasının ardından, KKTC merkezli Sim TV'nin canlı yayınında seçim sonuçlarını değerlendiren gazeteciler Serhat İncirli ve Mert Özdağ'ın yaptığı yorumlar gündeme damga vurdu.

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler

İncirli, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi hedef alarak, Ankara'nın bu ismi geri çekmesi gerektiğini savundu. İncirli, sözlerini bir adım öteye taşıyarak, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Erhürman'ın, Başçeri'yi "Persona Non Grata" (istenmeyen kişi) ilan etmesi gerektiğini söyledi.

"MEDYADA OPERASYON" İDDİASI

Yayında yer alan bir diğer isim olan Özdağ ise İncirli'nin sözlerine destek vererek, Türkiye Büyükelçiliği'ne bağlı basın müşavirliğinin "KKTC medyası üzerinde operasyon yürüttüğünü" iddia etti. Özdağ, "Bugünden sonra bu isimler Cumhurbaşkanının elini nasıl sıkacak?" ifadelerini kullandı.

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler

"CEVDET YILMAZ ÖZÜR DİLEMELİ"

Serhat İncirli, konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ınözür dilemesi gerektiğini, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bir açıklama yapması gerektiğini savundu.

"ERDOĞAN'IN TEPKİSİNİ MERAK EDİYORUM"

İncirli, sözlerinin sonunda da, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda nasıl bir tavır alacağını merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • 61trabzon:
    Rum tohumları Türkiye giderse size ne yapmazlar yazık Cengiz Topel gibi nice şehitlerimize 150 2 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili:
    fazla dikkate almayın.imamoglu da oradan Ünv girmişti. KKTC öyle bir yer. 89 16 Yanıtla
    Cüneyt ertaç:
    reisinin nereden üniversiteye girdiği belli değil ama imamoğlunun belli en azından. 1 0
    Ahmet erkil:
    o ordansa otekide ordan biri 61 diğeri 53 Rumlara yabancı değiller korkmayin 0 0
  • Murat Çil:
    Kıbrıslıların neden orası burası oynuyor ne yapmak istiyorlar anlamak zor 82 2 Yanıtla
  • 008294:
    bunlar şimdiden rum olmuşlar 75 1 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    İ. oğlu i .. ler maaşıniz bile Türki den gidiyor neyinize güveniyorsunuz acaba... Üretim yok sanayi yok asker yok ordu yok ... ne var üç tane cabulcu 61 1 Yanıtla
    Cüneyt ertaç:
    kimsenin ülkeyi tanımaması ile alakalı olabilir mi bu dediğin? hiç düşündün mü? 0 0
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
