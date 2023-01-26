Çöpteki valizi açanlar ünlü ismin cesediyle karşılaştı! Eski sevgili İstanbul'a kaçarken yakalandı - Son Dakika
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Çöpteki valizi açanlar ünlü ismin cesediyle karşılaştı! Eski sevgili İstanbul'a kaçarken yakalandı

26.01.2023 16:42

Kolombiya'nın en ünlü DJ'leri arasında bulunan 23 yaşındaki Valentina Trespalacios'nun cesedi, çöplükteki bir valizden çıktı. Olayın bir numaralı şüphelisi eski sevgili İstanbul'a kaçmak üzereyken yakalandı. Genç kadının ABD'li sevgilisi, cinayetin arkasında uyuşturucu kartelinin olduğunu iddia etti.

Latin Amerika ülkesi Kolombiya, ülkenin en ünlü DJ'lerinden biri olan 23 yaşındaki Valentina Trespalacios'nun cesedinin çöplüğe atıldığı korkunç cinayetle sarsıldı. Instagram'da binlerce takipçisi olan ünlü DJ'in cesedi, başkent Bogota'daki bir çöplükte bulunan valizden çıktı. Genç kadının dövülüp boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

ERKEK ARKADAŞI İSTANBUL'A KAÇARKEN YAKALANDI

Kolombiya polisi, cinayet şüphesiyle Trespalacios'un 35 yaşındaki ABD'li ve evli erkek arkadaşının peşine düştü. Bir yıldır ünlü DJ ile beraber olan ve cinayet sonrası kayıplara karışan üç çocuk babası Teksaslı John Poulos'un Panama'da yakalanarak gözaltına alındığı ve Kolombiya'ya teslim edildiği açıklandı. Panama'daki havalimanında yakalanan Poulos'un İstanbul'a giden THY uçağına binmeden dakikalar önce yakalandığı ortaya çıktı.

Ülkeyi karıştıran cinayet! Ünlü ismin cansız bedeni çöpteki valizden çıktı

BÖLGEDEKİ KAMERALAR İNCELENİYOR

Ülkede geniş bir hayran kitlesi bulunan DJ Trespalacios'un cesedi, hafta başında evsiz bir adam tarafından çöplüğe atılan kilitli mavi bir valizde bulundu. Valizden genç kadının bazı kişisel eşyaları da çıktı. Polis bölgedeki güvenlik kameralarının incelendiğini aktardı.

Ülkeyi karıştıran cinayet! Ünlü ismin cansız bedeni çöpteki valizden çıktı

CİNAYETTEN HEMEN ÖNCE KULÜPTE EĞLENMİŞLER

Kolombiya basını, genç DJ'in son anlarına ait görüntüleri de paylaştı. Cumartesi günü yani öldürülmeden bir gün önce ABD'li sevgilisiyle ünlü bir kulübe giden genç kadın, DJ'lik yapmış ve dans ederek eğlenmişti. Genç kadının arkadaşları, kulüpte eğlenen çiftin geç saatte taksiyle evlerine döndüğünü anlattı. Bazı kaynaklar, ABD'li adamın boşanıp Kolombiyalı DJ ile evlenmeyi planladığını ve evlilik teklifi için Bogota'ya geldiğini söyleyerek cinayetin şoke edici olduğu yorumunu yaptı.

Ülkeyi karıştıran cinayet! Ünlü ismin cansız bedeni çöpteki valizden çıktı

UYUŞTURUCU KARTELİNİ SUÇLADI

Cinayeti işlediğini reddeden Poulos ise, Kolombiya'daki ünlü Medellin kartelinin peşinde olması nedeniyle Kolombiya'dan kaçtığını, Valentina Trespalacios'u da kartelin öldürdüğünü savundu. Trespalacios'un ailesi, Poulos'un rakip Sinaloa Karteli'yle bağlantısı olduğunu belirtti. Polis şimdi cinayetle bağlantılı başka kişiler olup olmadığını araştırıyor.

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Kolombiya, 3. Sayfa, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çöpteki valizi açanlar ünlü ismin cesediyle karşılaştı! Eski sevgili İstanbul'a kaçarken yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çöpteki valizi açanlar ünlü ismin cesediyle karşılaştı! Eski sevgili İstanbul'a kaçarken yakalandı - Son Dakika
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