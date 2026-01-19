Köpekbalığı sörfçüyü ağır yaraladı! Deniz kırmızıya boyandı - Son Dakika
Köpekbalığı sörfçüyü ağır yaraladı! Deniz kırmızıya boyandı

19.01.2026 15:52  Güncelleme: 16:01
Avustralya'nın Sidney kentinde bir sörfçü, köpekbalığı saldırısına uğradı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bu olay, son 26 saat içinde şehirde yaşanan üçüncü köpekbalığı saldırısı olarak kaydedildi. Yetkililer, Sydney'in kuzeyindeki tüm plajları süresiz olarak kapattı. Saldırıya uğrayan genç adamın bacağının alt kısmı ciddi şekilde yaralandı. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından ilk yardım yapıldı.

Avustralya'nın Sidney kentinde bir sörfçü, köpekbalığı saldırısına uğradıktan sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, son 26 saat içinde şehirde yaşanan üçüncü köpekbalığı saldırısı olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, Sydney'in kuzeyindeki tüm plajları süresiz olarak kapattı.

20'li yaşlarında olduğu belirtilen genç adam, pazartesi günü saat 18.20 sıralarında Manly'deki North Steyne Plajı'nda sörf yaparken köpekbalığının saldırısına uğradı. Saldırı sonucu bacağının alt kısmından ciddi şekilde yaralandı.

Olay sonrası kaydedilen görüntülerde, çevredeki vatandaşların sörfçüyü sudan çıkararak ilk yardım yaptığı ve sağlık ekipleri gelene kadar müdahalede bulunduğu görülüyor. İlk müdahalesi kumsalda yapılan genç adam, kritik durumda Royal North Shore Hastanesi'ne kaldırıldı.

New South Wales Polisi yaptığı açıklamada, "Kuzey plajlarındaki tüm sahiller ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır. Durum sürekli olarak yeniden değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre, sörf tahtasında bulunan yaklaşık 15 santimetrelik ısırık izi, saldırının büyük ihtimalle boğa köpekbalığı tarafından gerçekleştirildiğini gösteriyor.

Saldırının ardından cankurtaranlar hemen alarm verdi, plaja uyarı levhaları yerleştirildi ve jet ski ile denizde devriye başlatıldı. Ayrıca Surf Life Saving NSW ekipleri, köpekbalığını tespit etmek için drone kullandı ancak şu ana kadar yeni bir iz bulunamadı.

Yetkililer, köpekbalığı saldırılarının Sidney bölgesinde özellikle ocak ve şubat aylarında arttığına dikkat çekti.

Pazartesi sabahı da Dee Why Point bölgesinde 11 yaşındaki bir çocuk, büyük bir köpekbalığı tarafından sörf tahtasından düşürülmüş, tahtası birkaç kez ısırılmıştı. O sırada plaj, tehlikeli dalgalar nedeniyle zaten kapalıydı.

Bu olaydan bir gün önce, pazar günü Vaucluse'daki Shark Beach'te 12 yaşındaki bir çocuk, güvenlik ağlarının dışında yüzerken köpekbalığı saldırısına uğramıştı. Arkadaşları çocuğu kıyıya taşımayı başarmıştı. Yetkililer bu saldırının da büyük bir boğa köpekbalığı tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyor.

Polis, hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle suların bulanıklaştığını ve bunun köpekbalığı saldırı riskini artırdığını belirterek halkı uyardı. Yetkililer, görüş mesafesinin düşük olduğu sularda yüzülmemesi çağrısında bulundu.

Ayrıca güçlü dalgalar nedeniyle, köpekbalığı hareketlerini yetkililere bildiren akıllı davul hatlarının (smart drumlines) pazar gününden bu yana çalıştırılamadığı açıklandı.

