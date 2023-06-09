Köpekle ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı! Sosyal medya fenomenine ait farklı bir hesap ortaya çıktı - Son Dakika
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Köpekle ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı! Sosyal medya fenomenine ait farklı bir hesap ortaya çıktı

09.06.2023 09:04

Bir köpekle cinsel ilişkiye girdiği iddia edilerek tutuklanan sosyal medya fenomeni Denise Frazier'ın adına açılmış bir hesap ortaya çıktı. Bu hesapta Denise Frazier'ın, "hayvanlara zalimce davranan" insanları eleştirdiği dikkat çekti. Frazier, daha önce Nisan ayında mahkemeye çıkmıştı ve kefaleti 25.000 dolar olarak belirlendi.

19 yaşındaki Denise Frazier, bu sene Mississippi, ABD'de hayvana karşı ahlaka aykırı davranış ve hayvana işkence suçlarından tutuklandı. Bir araştırmacı, bu tip bir durumla daha önce karşılaşmadıklarını ve durumu "iğrenç" olarak nitelendirdi.

"BÖYLE VİDEOLAR ÇEKMEM İÇİN ZORLANDIM"

Yetkililer, Frazier'ın hayvanlarla cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen videolar olduğunu söyledi. Frazier, mahkeme belgelerine göre "cinsel içerikli videolar çekmesi için ona para ödeyen insanlar tarafından bu rahatsız edici eyleme zorlandığını" iddia etti.

FARKLI BİR HESAP ORTAYA ÇIKTI

Son günlerde, Frazier'a ait olduğu iddia edilen bir Twitter hesabı belirdi. Hesap, Frazier'a benzeyen bir kadının videolarını paylaştı, videoların yayınlandığı tarihleri belirtti ve bazı rahatsız edici açıklamalar yaptı.

"İNSANLAR HAYVANLARA ÇOK ZALİM"

Geçtiğimiz Salı, bu hesaptan hayvanlara zalimce davrananlara yönelik bir mesaj paylaşıldı "Vejetaryen olmayı düşünüyorum. İnsanlar hayvanlara çok zalim. Her neyse, günaydın."

HESABIN GERÇEK OLUP OLMADIĞI DOĞRULANAMADI

Hesabın gerçekten Frazier'ın hesabı olup olmadığı doğrulanmadı. Bu hesap, Frazier'a ait olduğu iddia edilen bir OnlyFans hesabına bağlantı paylaştı. Twitter hesabının mesajlarına yanıt veren birkaç kişi, Frazier'a destek mesajları attı.

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Son Dakika Dünya Köpekle ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı! Sosyal medya fenomenine ait farklı bir hesap ortaya çıktı - Son Dakika


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