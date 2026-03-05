Körfez Ülkeleri İran'ın Saldırılarıyla Karşı Karşıya - Son Dakika
BBC

Körfez Ülkeleri İran'ın Saldırılarıyla Karşı Karşıya

Körfez Ülkeleri İran\'ın Saldırılarıyla Karşı Karşıya
05.03.2026 03:45
İran'ın füze ve İHA saldırıları Körfez ülkelerini öfkelendiriyor, savaşın eşiğinde endişeler artıyor.

Körfez ülkeleri kendilerini Ortadoğu'nun en yeni savaşının ön cephesinde buldular ve öfkeliler.

İran, ABD-İsrail hava saldırılarına misilleme olarak Arap komşularına yüzlerce füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlattı; bu saldırılar, Amerikan askeri üslerinin yanı sıra sivil ve enerji altyapısını da hedef aldı.

Bu hamleyle Körfez'in seyahat, turizm ve finans için güvenli ve müreffeh bir merkez olma imajını hedef alıyor; petrol ve doğalgaz endüstrisini temelden sarsıyor.

Bu, Arap hükümetlerinin istemediği ve önlemeye çalıştığı bir savaş. Soru şu ki, "haince" İran saldırıları olarak adlandırdıkları bu savaşa dahil olacaklar mı?

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macid el Ensari Salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Tüm kırmızı çizgiler çoktan aşıldı" dedi.

"Egemenliğimize yönelik saldırılar sürekli devam ediyor" diye ekledi.

"Altyapımıza yönelik saldırılar var. Yerleşim alanlarımıza yönelik saldırılar var. Ve bu saldırıların etkileri çok açık. Olası misilleme söz konusu olduğunda, tüm seçenekler liderliğimizin elinde. Ancak bu tür saldırıların cevapsız kalmayacağını ve kalamayacağını çok açık bir şekilde belirtmeliyiz."

İran füzelerinin çoğu bölge genelinde engelleniyor, ancak düşen enkazlar yangınlara ve ölümlere yol açıyor. Hava savunmasını daha kolay aşabilen İHA'lar genellikle minimum hasara neden oluyor ancak yine de ticareti ve seyahati aksatan bir kaos yaratıyor.

Bu, İran'ın stratejisi gibi görünüyor: Arap komşuları için bedelin yükselmesini sağlayarak, ABD'ye savaşı sona erdirmesi için baskıyı artırmalarını ummak.

Financial Times'a göre, İran'ın Körfez'in en önemli ticaret ve turizm merkezi olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne, İsrail'in fırlattığına neredeyse eşit sayıda İHA ve füze fırlattığı düşünülüyor.

Bölgenin hayati önem taşıyan petrol ve doğalgaz endüstrisi İran tarafından bir silah olarak kullanılabilir; bu endüstrinin sekteye uğraması küresel ekonomide şok dalgaları yaratabilir.

Bu aynı zamanda Tahran'ın stratejisinin ters tepebileceği anlamına da geliyor. İran, Körfez ülkelerini Washington'a daha da yaklaştırma, hatta bir şekilde savaş çabalarına katılmalarına yol açma riskini alıyor.

Şimdiye kadar, ABD'nin İran'a yönelik saldırılar düzenlemek için kendi hava sahalarını ve topraklarını kullanmasına izin vermeyi reddettiler.

Bu durum değişebilir. Bir noktada, askeri operasyonlara katılmaya karar verebilirler.

Henüz o noktada değiller; Araplar şu an savunmaya odaklanmış durumda. Ancak çok fazla şey savaşın ne kadar süreceğine bağlı.

Bazıları bu çatışmada İsrail'in tarafını tutuyormuş gibi görünmekten çekinebilir.

İsrail'in Ekim 2023'teki Hamas saldırılarına karşılık olarak Gazze'de gerçekleştirdiği ölümcül ve yıkıcı operasyonlar, ayrıca Lübnan ve Suriye gibi ülkelerdeki askeri müdahaleleri, Araplarla ilişkileri giderek daha da gerginleştirdi. Geçen yıl Hamas liderliğine suikast girişiminde bulunmak amacıyla Katar'ı bombalaması da Arapları öfkelendirmişti.

Açık olan şu ki, İran'ın saldırıları Körfez ülkeleri arasındaki birliği güçlendirdi.

Körfez İşbirliği Konseyi'nin altı üyesi – Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman – Pazar günü acil bir toplantıda bir araya gelerek dayanışma ifade ettiler.

"Güvenliklerini ve istikrarlarını savunmak, topraklarını, vatandaşlarını ve sakinlerini korumak için saldırganlığa karşılık verme seçeneği de dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri alacaklarına" söz verdiler.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın kıdemli diplomatik danışmanı Enver Gargaş, İran'ı makul davranmaya çağırdı.

X platformundaki paylaşımında, "Savaşınız komşularınızla değil. Gerçeğe dönün ve tecrit ve gerilim çemberi genişlemeden önce komşularınızla mantık ve sorumluluk çerçevesinde ilişkilenin" uyarısında bulundu.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.

Kaynak: BBC

Körfez Ülkeleri, Körfez, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Körfez Ülkeleri İran'ın Saldırılarıyla Karşı Karşıya - Son Dakika

BBC
