Kral Charles\'a parlamentoda soğuk duş! \'\'Soykırım işlediniz, bu topraklar sizin değil\'\'

Resmi ziyaret programı kapsamında Avustralya Parlamentosu'nda konuşan III. Charles, beklenmedik bir protestoyla karşılaştı. Başkent Canberra'da gerçekleşen oturumda konuşmasını tamamlayan Kral Charles'a, bağımsız senatör Lidia Thorpe sert sözlerle tepki gösterdi.

"SEN BİZİM KRALIMIZ DEĞİLSİN"

Yerli hakları savunuculuğuyla bilinen Thorpe, ayağa kalkarak İngiliz monarşisinin Avustralya üzerindeki meşruiyetini tanımadığını dile getirdi. "Siz bizim kralımız değilsiniz, bu topraklar sizin değil" ifadelerini kullanan Thorpe'un sözleri salonda yankılandı. Protesto sırasında "Topraklarımızı geri verin" şeklinde sloganlar da duyuldu.

GÜVENLİK YAKA PAÇA DIŞARI ATTI

Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından güvenlik görevlileri senatöre müdahale ederek salon dışına çıkardı. Kral Charles'ın ise tepkiler karşısında soğukkanlılığını koruduğu ve resmi programına planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi.

MONARŞİ TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Olay, Avustralya'da İngiliz monarşisiyle bağların sürdürülüp sürdürülmemesi konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ülkede cumhuriyet ilanı ve anayasal değişiklik başlıkları son dönemde kamuoyunda daha sık gündeme gelirken, parlamentodaki bu protesto dünya basınında da geniş yankı buldu.

KRALİYET AİLESİNİ SARSAN EPSTEIN SKANDALI

Öte yandan; Kral Charles, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi olan eski Prens Andrew'un, kamu görevini suistimal şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından yazılı açıklama yapmıştı. İngiltere Kralı, kardeşi Andrew hakkındaki haberleri "derin endişeyle" öğrendiğini belirterek bundan sonraki sürecin yetkili makamlar tarafından tam, adil ve usulüne uygun biçimde yürütüleceğini kaydetti.

Yetkililere "tam, içten destek ve işbirliği" sunduklarını vurgulayan Kral Charles, "Şunu açıkça ifade etmeme izin verin: Yasa, kendi seyrinde işlemelidir. Bu süreç devam ederken bu konu hakkında daha fazla yorum yapmam doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

TAHT SIRASINDAN ÇIKARILABİLİR

Yetkililer, Andrew hakkındaki polis soruşturmasının tamamlanmasının ardından hükümetin, Mountbatten-Windsor'un İngiliz tahtının veraset sırasından çıkarılmasına yönelik yeni bir yasal düzenlemenin değerlendirilebileceğini bildirmişti.

Epstein ile ilişkileri yüzünden kraliyet unvanları elinden alınan Andrew, kamu görevini kötüye kullanma suçlamaları doğrultusunda gözaltına alınmış, sonrasında serbest bırakılmıştı. İngiltere Kralı III. Charles, Andrew'un gözaltına alınmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Andrew Mountbatten-Windsor hakkındaki ve kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle ilgili haberleri büyük bir endişeyle öğrendim. Şimdi bu meselenin uygun şekilde ve yetkili merciler tarafından soruşturulacağı tam, adil ve uygun bir süreç başlayacaktır. Daha önce de söylediğim gibi bu konuda yetkililere tam ve gönülden destek ve iş birliği sağlıyoruz. Açıkça belirtmek isterim ki hukuk işlemelidir" demişti.

GİZLİ BİLGİLERİ EPSTEİN'A İLETMİŞTİ

ABD Adalet Bakanlığı, 30 Ocak'ta üst düzey siyasetçiler ve iş insanlarıyla bağlantıları skandallara konu olan cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantılı 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin video yayınlamıştı. Belgelerde, eski prens Andrew'un Singapur, Hong Kong ve Vietnam'a yapılan ziyaretlerle ilgili raporları ve yatırım fırsatlarına dair gizli bilgileri Epstein'a ilettiğini görülmüştü. Belgelere göre, Andrew, gezilerin ardından, 30 Kasım 2010'da, o zamanki özel danışmanı Amit Patel tarafından kendisine gönderilen resmi ziyaret raporlarını aldıktan 5 dakika sonra Epstein'a iletmişti. Ayrıca Afganistan'daki "gizli" olarak tanımlanan yatırım fırsatlarına dair bilgilerin de, 24 Aralık 2010'da Epstein'a aktarıldığı görülmüştü.

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLAR YAYINLANMIŞTI

Belgelerde İngiliz Kraliyet ailesinin Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle prens ve dük unvanları elinden alınan Andrew Mountbatten-Windsor olduğuna inanılan "Dük" lakaplı şahsın, Epstein'den 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırılma teklifi aldığı ortaya çıkmıştı. Epstein ve "Dük" lakaplı kişi arasındaki e-posta yazışmalarda ikilinin Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği yemeyi konuştukları ve bir mesajda Epstein'in, Dük'ü 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırma teklifinde bulunduğu dikkat çekmişti. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı son belgelerde ayrıca, eski prens Andrew'in bir kadınla uygunsuz fotoğrafları yayınlanmıştı.