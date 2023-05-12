Kremlin'den, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kaset" yorumuna yanıt: Bu iddiaları ana muhalefet adayına ileten kişiler yalancıdır

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Rusya'ya yönelik bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, son dönemde dolaşıma sokulan bazı montaj ve kaset gibi içeriklerden Rusları sorumlu tuttu.

HEM TÜRKÇE HEM DE RUSÇA PAYLAŞIM YAPTI

Hem Türkçe hem de Rusça paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, Rusları açık açık uyardı. Kılıçdaroğlu, 15 Mayıs'tan sonra iki ülke arasında dostluğun devamı için Rusların elini Türkiye'den çekmesini istedi.

"BİZ HALA İŞ BİRLİĞİ VE DOSTLUKTAN YANAYIZ"

Kılıçdaroğlu, "Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirliğinden ve dostluktan yanayız" dedi.

KREMLİN'DEN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT GELDİ

Rusya cephesindense Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt gecikmedi. Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada; "Türkiye'deki, seçimlere müdahale ettiğimiz yönündeki açıklamanın gerekçesini bilmiyoruz. Nasıl gündeme geldiğini bilmiyoruz. Bu iddiaları ana muhalefetin adayına ileten kişiler yalancıdır" ifadeleri yer aldı.