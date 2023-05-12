Kremlin'den, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kaset" yorumuna yanıt: Bu iddiaları ana muhalefet adayına ileten kişiler yalancıdır - Son Dakika
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Kremlin'den, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kaset" yorumuna yanıt: Bu iddiaları ana muhalefet adayına ileten kişiler yalancıdır

12.05.2023 13:36

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi dolaşıma sokulan montajlar, Deep Fake içerikler ve kasetlerin arkasında Rusların olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu'nun ses getiren paylaşımına ise Kremlin'den cevap geldi. Yazılı açıklamada, "Türkiye'deki, seçimlere müdahale ettiğimiz yönündeki açıklamanın gerekçesini bilmiyoruz. Nasıl gündeme geldiğini bilmiyoruz. Bu iddiaları ana muhalefet adayına ileten kişiler yalancıdır" ifadeleri kullanıldı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Rusya'ya yönelik bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, son dönemde dolaşıma sokulan bazı montaj ve kaset gibi içeriklerden Rusları sorumlu tuttu.

Kremlin'den Kılıçdaroğlu'nun 'kaset' çıkışına yanıt: Bu iddiaları ana muhalefet adayına ileten kişiler yalancıdır

HEM TÜRKÇE HEM DE RUSÇA PAYLAŞIM YAPTI

Hem Türkçe hem de Rusça paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, Rusları açık açık uyardı. Kılıçdaroğlu, 15 Mayıs'tan sonra iki ülke arasında dostluğun devamı için Rusların elini Türkiye'den çekmesini istedi.

Kremlin'den Kılıçdaroğlu'nun 'kaset' çıkışına yanıt: Bu iddiaları ana muhalefet adayına ileten kişiler yalancıdır

"BİZ HALA İŞ BİRLİĞİ VE DOSTLUKTAN YANAYIZ"

Kılıçdaroğlu, "Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirliğinden ve dostluktan yanayız" dedi.

KREMLİN'DEN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT GELDİ

Rusya cephesindense Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt gecikmedi. Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada; "Türkiye'deki, seçimlere müdahale ettiğimiz yönündeki açıklamanın gerekçesini bilmiyoruz. Nasıl gündeme geldiğini bilmiyoruz. Bu iddiaları ana muhalefetin adayına ileten kişiler yalancıdır" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Son dönemde sosyal medya üzerinden bir takım kaset ve montajlar paylaşılmaya başlandı. 14 Mayıs'a günler kala yapılan paylaşımlardan biri de Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik oldu. İnce hakkındaki iddiaları yalanlayarak FETÖ'cülerin kendisine kumpas kurduğunu söyledi. Yaşananlar sonrası İnce bugün adaylıktan çekildi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Türkiye, Kremlin, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kremlin'den, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kaset' yorumuna yanıt: Bu iddiaları ana muhalefet adayına ileten kişiler yalancıdır - Son Dakika


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