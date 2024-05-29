Kuzey Kore, Güney Kore'ye propaganda balonları gönderdi - Son Dakika
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Kuzey Kore, Güney Kore'ye propaganda balonları gönderdi

Kuzey Kore, Güney Kore\'ye propaganda balonları gönderdi

Kuzey Kore, içerisinde propaganda broşürleri ve çöplerinin bulunduğu 90 tane balonu Güney Kore’deki iki sınır şehrine gönderdi. Güney Kore ordusu halkı uyararak balonlara dokunmamalarını istedi. Balonlar analiz ediliyor. Kuzey Kore ve Güney Kore, 1950'lerdeki Kore Savaşı'ndan bu yana propaganda kampanyalarında balon kullanıyor. Güney Koreli yetkililer, halka açık hava faaliyetlerinden kaçınmalarını ve tanımlanamayan cisimleri bildirmelerini istedi. Güney Kore ordusu bu eylemi kınayarak Kuzey Kore'yi durmaya çağırdı.

29.05.2024 07:21
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Kuzey Kore, içerisinde propaganda broşürleri ve çöplerinin bulunduğu 90 tane balonu Güney Kore’deki iki sınır şehrine gönderdi. Seul yönetimi, halkı dikkatli olmaya ve kapalı alanlarda durmaya çağırdı.

Güney Kore ordusu Çarşamba günü halkı, “pis atık ve çöp içerdiği” gerekçesiyle beyaz balonlara ve onlara bağlı plastik torbalara dokunmamaları konusunda uyardı.

Gyeonggi ve Gangwon eyaletlerinde bulunan balonlar yetkililerce analiz ediliyor.

Kuzey Kore ve Güney Kore, 1950'lerdeki Kore Savaşı'ndan bu yana propaganda kampanyalarında balon kullanıyor.

Kuzey Kore Savunma Bakan Yardımcısı Kim Kang Il Pazar günü devlet medyasına yaptığı açıklamada, “Çöp ve pislik yığınları yakında sınır bölgelerine ve Güney Kore’nin iç kısımlarına dağılacak ve bunları kaldırmak için ne kadar çaba sarf edilmesi gerektiği doğrudan tecrübe edilecek” dedi.

Güney Koreli yetkililer, Salı günü geç saatlerde halka Seul’ün kuzeyinde ve sınır bölgesinde yaşayanların açık hava faaliyetlerinden kaçınmalarını istedi.

Ayrıca halktan “tanımlanamayan bir cisim” görmeleri halinde en yakın askeri üsse ya da polis karakoluna bildirmeleri istendi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, beyaz yarı saydam balonlara iple bağlanmış ve içinde tuvalet kağıdı, toprak ve pil bulunan torbalar görülüyor.

Bu fotoğrafların bazılarında polis ve askerler de var.

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı “düşen balonlardan bazılarının koyu rengi ve kokusundan dışkı olduğu anlaşılan bir şey taşıdığını” bildirdi.

Güney Kore ordusu bu eylemin “uluslararası hukukun açık bir ihlali” olduğunu söyledi ve kınadı.

Ordu, “Halkımızın güvenliğini ciddi şekilde tehdit edilmekte. Balonlar nedeniyle meydana geleceklerden tamamen Kuzey Kore sorumludur. Kuzey Kore'yi bu insanlık dışı ve kaba eylemi derhal durdurması için sert bir şekilde uyarıyoruz” dedi.

Bu ayın başlarında Güney Kore merkezli bir aktivist grup, Pyongyang karşıtı broşürler, Kore pop müziği ve müzik videoları içeren USB bellekler taşıyan 20 balonu sınır ötesine gönderdiğini iddia etmişti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Kuzey Kore, Güney Kore'ye propaganda balonları gönderdi - Son Dakika

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