Kuzey Makedonya\'da Kulüp Yangını: 59 Ölü

Kuzey Makedonya'da bir gece kulübünde çıkan yangında en az 59 kişi öldü, 155 kişi de yaralandı. Yaralıların 18'inin durumu kritik.

Başkent Üsküp'ün 100 kilometre doğusundaki Koçana kentinde bulunan Pulse adlı kulüpte çıkan yangın Pazar yerel saatle 02:30'da (TSİ 03:30) başladı.

Makedonyalı hip-hop ikilisi DNK'nın konserinde 500 kişinin olduğu tahmin ediliyordu.

Başbakan Hristijan Mickoski "çok üzücü ve zor" diye nitelediği yangında hayatın kaybedenlerin çoğunun gençler olduğunu söyledi.

Ülkede yedi gün milli yas ilan edildi.

Gece kulübünün etrafına bir kordon ören polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Pazar akşamı konuşan İçişleri Bakanı Pance Toskovski kulübün ruhsatının bulunmadığını açıkladı.

Tostovski, rüşvet ve yolsuzluk iddialarının da incelendiğini söyledi.

Bakan, ölenlerden üçünün, yaralananlardan da 20'sinin 18 yaş altı olduğunu duyurdu.

Koçana Hastanesi Müdürü, hayatını kaybedenlerin 14-24 yaş aralığında olduğunu söyledi.

Yerel basın, bir halı deposundan dönüştürülen mekanın "doğaçlama bir gece kulübü" olduğunu yazdı.

Olay anında çekilen videolarda yangının, meşalelerin tavanı tutuşturması nedeniyle çıktığı görülüyor.

Yerel basına göre gece kulübünün tek girişi ve çıkışı olması paniğe yol açtı.

Channel 5 TV'ye konuşan 20 yaşındaki Marija Taseva, dışarı çıkmak istediğinde kapının yakınlarında bir izdiham yaşandığını, yere düştüğünü ve insanların kendisini çiğnemeye başladığını söyledi.

25 yaşındaki kardeşininse çıkamayarak öldüğünü anlatan Taseva "Nasıl oldu bilmiyorum ama bir şekilde çıkmayı başardım. Ben kurtuldum ama kardeşim öldü" dedi.

Kızılhaç gönüllüsü Mustafa Saidov, ölen ve yaralananların büyük kısmının 18-20 yaşlarında olduğunu aktardı.

Yetkililer, olayın sorumlularından hesap sorulacağını açıkladı.

Çok sayıda ülke, Kuzey Makedonya için taziye mesajı paylaştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı "Yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kuzey Makedonya halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen "Bu zor gününde Kuzey Makedonya ile dayanışma içindeyiz" dedi.

Komşu Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic yangının "muazzam büyüklükte bir trajedi" olduğunu söyledi ve can kaybının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Kuzey Makedonya'nın bir diğer komşusu Bulgaristan ise bazı yaralıları askeri uçakla Sofya'ya taşıdı.