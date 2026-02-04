Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), ** Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin yaklaşık 3 milyon sayfa belge, 2 bin video ve 180 bin görsel içeren devasa bir dosyayı kamuoyuyla paylaştı. Bu materyaller arasında elektronik cihazlardan elde edilen içerikler yer alırken, dış basında bu medya arşivinin ünlülerle ilgili "şantaj görüntüleri" barındırdığına dair iddialar tartışma yaratıyor.

DOJ, yayımlanan dosyaların önemli bir kısmını "Epstein Files Transparency Act" doğrultusunda kamuya açtı, ancak belgelerin çoğu ağır sansür ve redaksiyonlarla sunuldu. Adalet Bakanlığı, mağdur ve tanıkların kimliklerini korumak için görüntülerin çoğunu kapattığını belirtse de içerikte yer alan medya öğeleri dış basında geniş şekilde inceleniyor.

GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ MI YAPILDI?

Bazı medya kuruluşları ve analizler, dosyalardaki video, fotoğraf ve dijital materyallerin sadece arşiv parçası olduğunu, bu içeriklerin doğrudan "şantaj aracı" olduğuna dair resmî kanıt sunulmadığını vurguluyor. Belgelerde Elon Musk, Bill Gates ve diğer tanınmış isimlerin adlarının geçtiği belirtilse de bu kişilerin suçlu olduğuna dair kesin delil bulunmadığı hatırlatılıyor.

BELGELERDE ÇOK SAYIDA HARD DİSK YER ALIYOR

DOJ belgelerinde görüntülerin kaydedildiği elektronik cihazlar yer alıyor; bu disklerde bazı görüntü dosyalarının bulunduğu açıklandı. Ancak dış basın kapsamında bu materyallerin ünlülere şantaj amacıyla sistematik olarak kullanıldığına dair doğrulanmış bir haber yok. Belgeler, soruşturmanın kapsamını geniş gösterse de bağlam ve içerik belirsizlikleri nedeniyle komplo teorilerine yol açan yorumlara eleştirel yaklaşılmasında fayda olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar ve hukuk çevreleri, dosyalardaki içeriklerin varlığının kamuoyuna açıklanmasının önemini vurgularken, şantaj iddialarını destekleyecek net delil eksikliğine dikkat çekiyor. Şu aşamada görüntüler ve disklerin içerikleri üzerindeki analizler devam ederken, olayın siyasi ve sosyal etkileri artarak tartışılmaya devam ediyor.