Londra ile Washington arasında Çin krizi: Trump'tan Starmer'a sert uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Londra ile Washington arasında Çin krizi: Trump'tan Starmer'a sert uyarı

Haberin Videosunu İzleyin
Londra ile Washington arasında Çin krizi: Trump\'tan Starmer\'a sert uyarı
30.01.2026 18:44  Güncelleme: 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Londra ile Washington arasında Çin krizi: Trump\'tan Starmer\'a sert uyarı
Haber Videosu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Çin'e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret, müttefiki ABD ile arasında gerilim yarattı. ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Çin ile yakınlaşmasını 'çok tehlikeli' olarak nitelendirdi. İngiliz hükümeti ise, 'Dünyanın ikinci büyük ekonomisini görmezden gelmek aptallık olur' yanıtını verdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın sekiz yıl aradan sonra Çin'e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret, müttefiki ABD ile arasına buzdan bir duvar ördü. Donald Trump, Londra'nın Pekin ile yakınlaşmasını "çok tehlikeli" olarak nitelerken; İngiliz hükümeti bu eleştirilere, "Dünyanın ikinci büyük ekonomisini görmezden gelmek aptallık olur" yanıtını verdi.

Londra ile Washington arasında Çin krizi: Trump'tan Starmer'a sert uyarı

TRUMP'TAN MESAJ: BUNU YAPMALARI RİSKLİ

Eşi Melania Trump'ın belgesel galasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Çin ile ticari bağlarını güçlendirme hamlesini sert sözlerle eleştirdi. İngiltere'nin Pekin ile girdiği bu yeni yolu "tehlikeli" olarak tanımlayan Trump, eleştiri oklarını Kanada Başbakanı Mark Carney'e de çevirerek, "Kanada'nın Çin ile iş yapması daha da tehlikeli. Çin cevabın kendisi olamaz" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DEN YANIT: İLİŞKİ KURMAMAK AKIL TUTULMASIDIR

Trump'ın uyarılarına Londra kanadından yanıt gecikmedi. Sky News'e konuşan İngiltere Ticaret Bakanı Chris Bryant, Trump'ın bizzat kendisinin Nisan ayında Çin'i ziyaret etmeyi planladığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Çin gibi küresel bir güçle ilişki kurmamak kesinlikle aptallık olur. Gözümüzü kumun altına gömemeyiz; Çin bizim en büyük dördüncü ihracat pazarımızdır."

İNGİLTERE BİR SEÇİM YAPMAK ZORUNDA MI?

Analistler, Trump'ın Grönland ve Kanada çıkışları ile gümrük vergisi tehditleriyle müttefiklerini köşeye sıkıştırdığı bu dönemde, İngiltere'nin Washington ile Pekin arasında stratejik bir tercihe zorlanabileceğini belirtiyor. Starmer ise "seçim yapmak zorunda değiliz" diyerek iki büyük güçle de pragmatik ilişkiler yürütme niyetinde olduğunu vurguluyor.

STARMER'İN "İNCE HAT" DİPLOMASİSİ

Pekin'de Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelen Başbakan Starmer, ekonomik kazanımlar ile siyasi eleştiriler arasında hassas bir denge kurmaya çalıştı. Ziyaret sırasında;

İNGİLİZ VATANDAŞLARI İÇİN 30 GÜNE KADAR VİZESİZ SEYAHAT

İngiliz viskisi üzerindeki gümrük vergilerinin yarıya indirilmesi ve AstraZeneca'nın 15 milyar dolarlık dev yatırımı gibi somut ekonomik adımlar atıldı.

PARLAMENTO ENGELİ

Ancak ekonomik bahar havası, siyasi alanda aynı etkiyi yaratmadı. Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, Çin'in İngiliz milletvekillerine yönelik yaptırımları kaldırmadığı sürece Xi Jinping'in parlamentoda konuşmasına izin verilmeyeceğini net bir dille ifade etti. Ayrıca, Hong Kong'da tutuklu bulunan aktivist Jimmy Lai'nin durumu gibi insan hakları konularında somut bir ilerleme kaydedilememesi, Starmer'ın İngiltere içinde de eleştirilmesine yol açtı.

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Washington, İngiltere, Politika, Ekonomi, Londra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Londra ile Washington arasında Çin krizi: Trump'tan Starmer'a sert uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu
Şampiyonlar Ligi’nde Uğurcan Çakır fırtınası Birçok dev kaleciyi geride bıraktı Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan Çakır fırtınası! Birçok dev kaleciyi geride bıraktı
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Vatikan’ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı Vatikan'ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı
Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı
Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı
İstanbul’un göbeğinde yangın paniği Dumanların arasında mahsur kaldılar İstanbul'un göbeğinde yangın paniği! Dumanların arasında mahsur kaldılar
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İETT otobüsünde sazlı yolculuk İETT otobüsünde sazlı yolculuk
Nuno Tavares, Beşiktaş için kararını değiştirdi Nuno Tavares, Beşiktaş için kararını değiştirdi

18:36
Şampiyonlar Ligi’nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:08
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
17:23
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Osimhen için intikam zamanı
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
15:02
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
14:59
Mersin ve Adana’yı sel vurdu Mezarları su bastı, dereler taştı
Mersin ve Adana'yı sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 18:59:34. #7.11#
SON DAKİKA: Londra ile Washington arasında Çin krizi: Trump'tan Starmer'a sert uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.