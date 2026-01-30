Londra ile Washington arasında Çin krizi: Trump\'tan Starmer\'a sert uyarı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın sekiz yıl aradan sonra Çin'e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret, müttefiki ABD ile arasına buzdan bir duvar ördü. Donald Trump, Londra'nın Pekin ile yakınlaşmasını "çok tehlikeli" olarak nitelerken; İngiliz hükümeti bu eleştirilere, "Dünyanın ikinci büyük ekonomisini görmezden gelmek aptallık olur" yanıtını verdi.

TRUMP'TAN MESAJ: BUNU YAPMALARI RİSKLİ

Eşi Melania Trump'ın belgesel galasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Çin ile ticari bağlarını güçlendirme hamlesini sert sözlerle eleştirdi. İngiltere'nin Pekin ile girdiği bu yeni yolu "tehlikeli" olarak tanımlayan Trump, eleştiri oklarını Kanada Başbakanı Mark Carney'e de çevirerek, "Kanada'nın Çin ile iş yapması daha da tehlikeli. Çin cevabın kendisi olamaz" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DEN YANIT: İLİŞKİ KURMAMAK AKIL TUTULMASIDIR

Trump'ın uyarılarına Londra kanadından yanıt gecikmedi. Sky News'e konuşan İngiltere Ticaret Bakanı Chris Bryant, Trump'ın bizzat kendisinin Nisan ayında Çin'i ziyaret etmeyi planladığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Çin gibi küresel bir güçle ilişki kurmamak kesinlikle aptallık olur. Gözümüzü kumun altına gömemeyiz; Çin bizim en büyük dördüncü ihracat pazarımızdır."

İNGİLTERE BİR SEÇİM YAPMAK ZORUNDA MI?

Analistler, Trump'ın Grönland ve Kanada çıkışları ile gümrük vergisi tehditleriyle müttefiklerini köşeye sıkıştırdığı bu dönemde, İngiltere'nin Washington ile Pekin arasında stratejik bir tercihe zorlanabileceğini belirtiyor. Starmer ise "seçim yapmak zorunda değiliz" diyerek iki büyük güçle de pragmatik ilişkiler yürütme niyetinde olduğunu vurguluyor.

STARMER'İN "İNCE HAT" DİPLOMASİSİ

Pekin'de Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelen Başbakan Starmer, ekonomik kazanımlar ile siyasi eleştiriler arasında hassas bir denge kurmaya çalıştı. Ziyaret sırasında;

İNGİLİZ VATANDAŞLARI İÇİN 30 GÜNE KADAR VİZESİZ SEYAHAT

İngiliz viskisi üzerindeki gümrük vergilerinin yarıya indirilmesi ve AstraZeneca'nın 15 milyar dolarlık dev yatırımı gibi somut ekonomik adımlar atıldı.

PARLAMENTO ENGELİ

Ancak ekonomik bahar havası, siyasi alanda aynı etkiyi yaratmadı. Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, Çin'in İngiliz milletvekillerine yönelik yaptırımları kaldırmadığı sürece Xi Jinping'in parlamentoda konuşmasına izin verilmeyeceğini net bir dille ifade etti. Ayrıca, Hong Kong'da tutuklu bulunan aktivist Jimmy Lai'nin durumu gibi insan hakları konularında somut bir ilerleme kaydedilememesi, Starmer'ın İngiltere içinde de eleştirilmesine yol açtı.