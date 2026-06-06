Lübnan'da İsrail Saldırıları: 3.558 Ölü - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail Saldırıları: 3.558 Ölü

Lübnan\'da İsrail Saldırıları: 3.558 Ölü
06.06.2026 11:46
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölü sayısının 3.558'e, yaralı sayısının 10.870'e ulaştığını açıkladı.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 558'e, yaralı sayısının ise 10 bin 870'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 558'e, yaralı sayısının ise 10 bin 870'e yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 5 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 245'i çocuk ve 343'ü kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan'da İsrail Saldırıları: 3.558 Ölü - Son Dakika

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