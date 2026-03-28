Lübnan\'da Saldırılarda Can Kaybı 1142\'ye Yükseldi

28.03.2026 09:45
Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 26 artarak 1142'ye, yaralı sayısının ise 86 artarak 3 bin 315'e yükseldiği kaydedildi. Hayatını kaybedenler arasında 122 çocuk, 83 kadın ve 42 sağlık çalışanının bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

