Üye Girişi
Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı - Son Dakika

Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı

11.10.2021 08:19

Lübnan'da yaşanan yakıt krizi sebebiyle dün yeniden çöken elektrik şebekesi, ülkeyi karanlığa mahkum etti. Yaşanan krizle birlikte ordu stoklarından 6 milyon litrelik yakıt temin edildi. Ancak bu yakıt da ülkeye sadece 3 gün enerji verebilecek.

Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad, ordunun stoklarından elde ettikleri yakıtın sadece 3 günlük ihtiyacı karşılayabileceğini söyledi. Lübnan'da yakıt krizi nedeniyle dün çöküş yaşayan elektrik şebekesi, ordu stoklarından temin edilen 6 milyon litrelik yakıtla yeniden günde 2-3 saat enerji hizmeti sağlayabilecek.

Yakıt krizi nedeniyle karanlığa gömülen Lübnan'da ordu devreye girdi! Günlük 3 saatlik elektrik sağlanacak

ORDU STOKLARINDAN 6 MİLYON LİTRELİK YAKIT

Fayyad yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Deyr Ammar Elektrik Santrali ile güneydeki Zahrani Elektrik Santralinin ordu stoklarından sağlanan 6 milyon litrelik yakıt sayesinde yeniden üretime başladığını bildirdi. Böylece elektrik santrallerinde yakıt tüketimi yaşanmadan önceki üretim kapasitesini yeniden yakaladıklarını aktaran Fayyad, Lübnan Silahlı Kuvvetleri stoklarından elde ettikleri yakıtın 3 günlük ihtiyaçlarını karşılayacağına işaret etti.

Yakıt krizi nedeniyle karanlığa gömülen Lübnan'da ordu devreye girdi! Günlük 3 saatlik elektrik sağlanacak

2 SANTRAL HİZMETE GİRECEK

Deyr Ammar ve Zahrani elektrik santrallerinin 3 gün sonra duracağına dikkati çeken Fayyad, şu ifadeleri kullandı:

"Her iki santralin durmasının ardından Beyrut'taki Ez-Zuk ve El-Ciyye elektrik santralleri hizmete girmiş olacak. Bu iki santral için dün akşam ülkeye ulaşan yakıtın uygunluk testleri bittikten sonra kullanılmaya başlanacak. Böylece elektrik şebekesindeki dengeyi korumak için 500 megavatlık üretim kapasitesini korumaya devam edeceğiz."

Elektrik Kurumunun kullanımına sunulacak yakıt ithalatı için Merkez Bankasının 8 Ekim'de 100 milyon dolarlık ödeneğe onay verdiğini de aktaran Bakan Fayyad, bununla ekim ayının sonu itibarıyla elektrik üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yakıt krizi nedeniyle karanlığa gömülen Lübnan'da ordu devreye girdi! Günlük 3 saatlik elektrik sağlanacak

LÜBNANLILAR AYLARDIR GÜNDE 2-3 SAAT ELEKTRİK HİZMETİ ALABİLİYOR

Lübnan'da, Merkez Bankasının rezervlerinin erimesi, hükümetin 13 ay boyunca kurulmaması ve bundan dolayı yaşanan yakıt krizi nedeniyle vatandaşlara maksimum 2 ila 3 saat elektrik hizmeti sunuluyor. Ülkenin normal şatlarda elektrik ihtiyacı yaklaşık 3 bin 200 megavat iken söz konusu krizler nedeniyle bu üretim bir süredir 500 megavata kadar gerilemişti.

Yakıt krizine bağlı olarak dün Lübnan Elektrik Kurumuna ait iki ana santral Deyr Ammar ile Zahrani'nin üretime ara vermesinin ardından, vatandaşın şebekeden aldığı günlük 2-3 saatlik elektrik hizmeti de çökmüştü.

Lübnan Elektrik Kurumunun hizmet veremediği saatlerde vatandaşlara elektrik sağlayan mahalle jeneratörlerinin sahipleri, yakıtı karaborsadan fahiş fiyatla satın aldıkları gerekçesiyle faturaları da yüksek tutuyor.

Akşam 18.00-19.00 saatlerinden gece 00.00'a kadar mahalle jeneratörlerinden yüksek ücret karşılığında 5 veya 10 amperlik elektrik hizmeti alan Lübnanlılar, saat 00.00'dan sonra ise geceyi karanlıkta geçirmek zorunda kalıyor.

Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı

Enerji, Lübnan, Ekim, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (2)
  • Mariam Tasar: Nasıl bu hale gelmiş memeleketim mishel oun allah kahretsin inşallah öleceksin pislik bi devlet çok üzüldüm böyle görüdüm en güzel yer bu hale getirmişler Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • dopdogrucudavutt : Gçen hafta İngiltere bu hafta Lübnan.. sırayla.. Küresel ısınma yalanıyla Paris iklim Anlaşmasını ülkelere dayattılar.. Karbon salınımı bahanesi ile insanları daha da köleleştirecekler. Petrol kullanımını kısıtlayacaklar sadece elitler kullanacak.. en önemlisi yapay et piyasaya sürüp büyükbaş hayvanları telef edip insanların doğal protein almasını engelleyecekler.. şeytana tapanlar boş durmuyor. uyanmalıyız.. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Flash TV'de yeni dönem öncesi kardeşler karşı karşıya geldi! Yayın politikası krizi nedeniyle mahkemeye gidiliyor 09:15 Flash TV'de yeni dönem öncesi kardeşler karşı karşıya geldi! Yayın politikası krizi nedeniyle mahkemeye gidiliyor Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu 09:01 Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu 20 günlük bebeğine doyamadı! Genç adam, arkadaş cinayetine kurban gitti 08:22 20 günlük bebeğine doyamadı! Genç adam, arkadaş cinayetine kurban gitti
Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada 07:39 Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Macron'un sömürge çıkışı Cezayirlileri kızdırdı! 500 Fransız şirketiyle ticareti sonlandırıyorlar 01:30 Macron'un sömürge çıkışı Cezayirlileri kızdırdı! 500 Fransız şirketiyle ticareti sonlandırıyorlar Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor 23:22 Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor
Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı 19:53 Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor 17:33 FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor

Son Dakika Haberleri
09:29 Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak
09:14 Flash TV'de yeni dönem öncesi kardeşler karşı karşıya geldi! Yayın politikası krizi nedeniyle mahkemeye gidiliyor
09:02 Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışı sonrası bir iddia da İYİ Parti'li isimden geldi: Suikast duyumlarımız var
09:01 Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu
08:44 Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu
08:33 Brezilya Devlet Başkanı, yine kapıdan döndü! Korona aşısı olmadığı için futbol maçına alınmadı
08:21 20 günlük bebeğine doyamadı! Genç adam, arkadaş cinayetine kurban gitti
08:19 Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı
07:54 MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu
07:39 Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak         
09:29
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışı sonrası bir iddia da İYİ Parti'li isimden geldi: Suikast duyumlarımız var         
09:03
Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu         
08:44
MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu         
07:54
Bakan Fahrettin Koca merak uyandıran Bakan Fahrettin Koca merak uyandıran "4, 3, 2 ne demek?" paylaşımını açıkladı         
07:22
İspanya'da günlerdir sönmek bilmeyen yanardağın lavları onlarca evi yuttu İspanya'da günlerdir sönmek bilmeyen yanardağın lavları onlarca evi yuttu         
00:00
Squid Game'in güzel oyuncusu hayran olduğu futbolcuyu bu sözlerle anlattı: Kafayı taktım Squid Game'in güzel oyuncusu hayran olduğu futbolcuyu bu sözlerle anlattı: Kafayı taktım         
21:44
Nihal Yalçın, konuşması sırasında tavırları tepki çeken Tamer Karadağlı'yı taklit etti Nihal Yalçın, konuşması sırasında tavırları tepki çeken Tamer Karadağlı'yı taklit etti         
19:26
Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti         
17:19
29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi         
16:28
Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı         
15:25
Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi         
15:23
Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı         
14:42
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi         
14:38
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde         
14:25
Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor         
13:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 09:37:18. #1.12#
SON DAKİKA: Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement