Lucy Letby, Bebek Ölümlerine Dair Soruşturma Kapsamında Cezaevinde Sorgulandı - Son Dakika
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Lucy Letby, Bebek Ölümlerine Dair Soruşturma Kapsamında Cezaevinde Sorgulandı

Lucy Letby, Bebek Ölümlerine Dair Soruşturma Kapsamında Cezaevinde Sorgulandı

İngiltere'de yedi bebeği öldürmekten 15 kez müebbet hapse mahkum edilen eski yenidoğan hemşiresi Lucy Letby, incelemeler doğrultusunda cezaevinde sorguya alındı. Letby, ülkenin en çok bebek öldüren seri katili olarak kayıtlara geçti.

04.12.2024 15:47  Güncelleme: 15:48
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İNGİLTERE'de yedi bebeği öldürmek ve yedisini de öldürmeye teşebbüs etmekten 15 kez müebbet hapis cezası alan eski yenidoğan hemşiresi Lucy Letby, devam eden soruşturma kapsamında cezaevinde sorgulandı.

İngiltere'de 34 yaşındaki eski yenidoğan hemşiresi Lucy Letby, 2015 ile 2016 yılları arasında çalıştığı hastanede yedi bebeği öldürmek ve yedi bebeği öldürmeye teşebbüs etmekten dolayı 15 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Polis devam eden soruşturma kapsamında Letby'nin cezaevinde sorgulandığını ifade etti. Açıklamada, "Lucy Letby'nin, Chester Kontesi Hastanesi ve Liverpool Kadın Hastanesi'nde meydana gelen bebek ölümleri soruşturmasıyla ilgili olarak kısa bir süre önce cezaevinde tedbir altında sorgulandığını teyit edebiliriz" denildi.

NE OLDU

İngiltere'de, Lucy Letby adlı bir hemşire, yeni doğan ünitesinde yedi bebeği öldürmekten suçlu bulundu. Letby ülkenin tarihinde en fazla bebek öldüren seri çocuk katili oldu. Bebek ölümlerinin artması ile ilk olarak 2018'de gözaltına alınan Letby, soruşturma kapsamında 3 kez gözaltına alındı. 2023 yılında tutuklanan hemşire ayrıca yedi bebeği de öldürmeye teşebbüs etmekten suçlu bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Lucy Letby, Bebek Ölümlerine Dair Soruşturma Kapsamında Cezaevinde Sorgulandı - Son Dakika

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