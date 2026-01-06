Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar - Son Dakika
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

06.01.2026 14:18
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD tarafından kaçırılarak New York'ta mahkemeye çıkarıldı. Maduro ve eşi Cilia Flores yöneltilen suçlamaları reddederken ikilinin operasyon sırasında dövüldüğü iddia edildi. Avukatlar, Maduro'nun eşi Flores'in kaçırılırken uygulanan sert müdahale sırasında kaburgalarının kırıldığını ve yüzünde yaralar olduğunu ifade etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılarak New York'ta mahkemeye çıkarılmasının ardından, operasyon sırasında Maduro ve eşi Cilia Flores'e sert müdahalede bulunulduğu iddia edildi. İkili, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederken, özellikle Flores'in gözaltı anında darp edildiğine ilişkin açıklamalar dikkat çekti.

Avukatların aktardığına göre, Flores'in kaçırılma sırasında uygulanan sert müdahale nedeniyle kaburgalarının kırılmış olabileceği ve yüzünde yaralar bulunduğu ifade edildi.

AVUKATLAR: CİDDİ YARALANMALAR GEÇİRDİ

CNN'in haberine göre, Maduro'nun avukatı Barry Pollack, "kaçırılmanın hukuki yönleriyle ilgili sorunlar olduğunu" dile getirerek, Maduro'nun "dikkat gerektirecek bazı sağlık sorunları" bulunduğunu söyledi.

Flores'in avukatı Mark Donnelly ise müvekkilinin kaçırılma sırasında "ciddi yaralanmalar geçirdiğini" belirtti. Donnelly, Flores'in kaburga kemiğinde kırık ya da ciddi morarma olabileceğini, bu nedenle fiziksel muayeneye ihtiyaç duyacağını ifade etti.

NEW YORK TIMES: BANDAT VE MORLUK DETAYI

The New York Times'ın haberinde ise mahkeme salonunda Flores'in alnında bandaj olduğu ve sağ göz çevresinde morluk görüldüğü aktarıldı. Haberde ayrıca Flores'in ayağa kalkarken yanındaki ABD'li yetkiliye tutunarak destek aldığı belirtildi. Bu görüntülerin, operasyon sırasında darp ve sert müdahale iddialarını güçlendirdiği yorumları yapıldı.

MAHKEME ÖNCESİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Maduro'nun New York'daki mahkeme öncesi görüntüsü de ortaya çıktı.

İKİNCİ DURUŞMA 17 MART'TA

Maduro'nun ilk duruşması sona ererken, bir sonraki duruşmanın 17 Mart'ta yerel saatle 11.00'de yapılacağı açıklandı. Maduro'yu mahkemede, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın avukatı olarak da bilinen Barry Pollack'in temsil ettiği kaydedildi.

