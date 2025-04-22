Medeniyetler İttifakı 20. Yıl Toplantısı Marakeş\'te Gerçekleşti

BİRLEŞMİŞ Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Düzeyli Danışma Konseyi, kuruluşunun 20'nci yılında Fas'ın Marakeş kentinde bir araya geldi. Uluslararası barış ve diyalog çağrılarının öne çıktığı toplantıya, Türkiye adına eski Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da katıldı.

Toplantıya, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Ángel Moratinos, Arap Ligi eski sözcüsü Amr Musa, Ekvator eski Dışişleri Bakanı ve BM Genel Kurulu eski Başkanı Maria Fernanda Espinosa, Avusturya eski Dışişleri Bakanı Benita Ferrero-Waldner, Suudi iş insanı Ammar Abdulvahid al Khudairy, Faslı yatırımcı Él Khalil BineBine, BM Medeniyetler İttifakı Sekretarya Direktörü Büyükelçi Nihal Saad ve Uzman Mehrangez Rafieva da katıldı.

'İTTİFAK, ÇOK TARAFLILIĞIN GÜÇLÜ BİR GÖSTERGESİDİR'

Gecede konuşan Egemen Bağış, 20 yıl önce Türkiye ve İspanya'nın öncülüğünde kurulan Medeniyetler İttifakı'nın, sözde 'medeniyetler çatışması' tezine karşı güçlü bir duruş sergilediğini hatırlattı. Bağış, "Bu ittifak, yalnızlığa karşı çok taraflılığı, umutsuzluğa karşı iyimserliği temsil ediyor. BM çatısı altında bu mesajı güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

'İSLAMOFOBİ VE YABANCI DÜŞMANLIĞI BARIŞI TEHDİT EDİYOR'

Bağış, günümüzde İslamofobi, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı gibi eğilimlerin sadece toplumsal barışı değil, devletlerin güvenliğini de tehdit ettiğine dikkat çekerek "Göçmen karşıtlığı, ötekileştirme ve aşırılık eğilimleriyle mücadelede kültürel çeşitlilik ve diyalog en önemli araçlarımızdır. Medeniyetler İttifakı bu anlamda daha da güçlendirilmelidir" diye konuştu.

Bağış, "Dünyanın içinde bulunduğu bu karmaşık süreçte, uluslararası hukuk ve BM'nin temel değerleri daha da hayati hale gelmiştir. Bu kurumlara sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı. Bağış, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıkça vurguladığı 'dünya beşten büyüktür' sözünü hatırlatarak, "Artık insanlık öğretilmiş çaresizlikten çıkmalı ve kendi büyüklüğünün farkına varmalıdır. Çok taraflılık, dayanışma ve diyalog bu yolculukta anahtar olacaktır" dedi.

Toplantıda, Medeniyetler İttifakı'nın bir sonraki Küresel Forumu'nun Suudi Arabistan ev sahipliğinde yapılacağı açıklandı. Bağış, bu forumun geniş katılımla ve devletlerin üst düzey temsiliyle desteklenmesi gerektiğini belirterek toplantının önemine değindi.