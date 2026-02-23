Sapla saman karıştı! Sokakta gören asker sandı gerçek çok başka çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sapla saman karıştı! Sokakta gören asker sandı gerçek çok başka çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Sapla saman karıştı! Sokakta gören asker sandı gerçek çok başka çıktı
23.02.2026 06:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sapla saman karıştı! Sokakta gören asker sandı gerçek çok başka çıktı
Haber Videosu

Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesi Meksika'yı yangın yerine çevirdi. Çatışmaların dozu her geçen saniye artarken ordu ile savaşan CJNG kartel üyeleri ilk kez görüntülendi. Servis edilen video ile birlikte askeri birlik sanılan silahlı grubun bir uyuşturucu karteline ait olduğu ortaya çıktı.

Meksika ordusu, Jalisco eyaletinde yürüttüğü operasyonda Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) lideri Nemesio Rubén Oseguera Cervantes'i, bilinen adıyla "El Mencho"yu öldürdü. Operasyonun ardından CJNG, çok sayıda eyalette yolları kapatan barikatlar kurdu, araçları ateşe verdi ve güvenlik güçleriyle çatışmaların şiddeti yükseldi.

BÖLGEDE "MİSİLLEME" DALGASI

Associated Press ve diğer uluslararası medya kuruluşlarının aktardığına göre kartel, El Mencho'nun ölümünün ardından başta Jalisco olmak üzere ülkenin farklı noktalarında eş zamanlı saldırı ve sabotajlara yöneldi. Yetkililer, otoyollarda yakılan araçlarla kurulan barikatlar, kent içi çatışmalar ve güvenlik alarmının genişletildiğini bildirdi.

Sapla saman karıştı! Bu adamları gören arkasına bakmadan kaçsın

OPERASYONUN AYRINTILARI: JALISCO'DA TEMAS

Haberlere göre Meksika ordusu, Tapalpa bölgesinde düzenlediği operasyonda El Mencho'yu yakalamayı hedefledi; çatışma sırasında aldığı yaralar nedeniyle öldü. ABD'nin El Mencho için uzun süredir ödül koyduğu, operasyonun istihbarat boyutunda iki ülke arasındaki koordinasyonun öne çıktığı da haberlerde yer aldı.

UÇUŞLAR VE KAMU DÜZENİ ETKİLENDİ

Çatışmaların yoğunlaştığı bölgelerde uçuş iptalleri ve güvenlik uyarıları gündeme geldi. Bazı eyaletlerde okulların tatil edilmesi ve sokağa çıkma çağrıları gibi önlemler de kamuoyuna yansıdı.

Sapla saman karıştı! Bu adamları gören arkasına bakmadan kaçsın

TAKTİK DONANIMLI SİLAHLI GRUPLAR GÜNDEMDE

Operasyon sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ağır silah taşıyan ve taktik ekipman kullanan gruplar dikkat çekti. Son olarak servis edilen bir videoda askeri birlik sanılan silahlı grubun bir uyuşturucu karteline ait olduğu ortaya çıktı.

LİDERLİK BOŞLUĞU ENDİŞESİ

Analistler, El Mencho'nun ölümüyle CJNG içinde güç mücadelesi riskinin arttığını; bunun da kısa vadede şiddeti azaltmak yerine tırmandırabileceğini vurguluyor. Hükümet ise operasyonu "örgütlü suçla mücadelede dönüm noktası" olarak çerçeveliyor.

Güvenlik, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sapla saman karıştı! Sokakta gören asker sandı gerçek çok başka çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • harun 8071 harun 8071:
    imaj meykırları kesin abd dir. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 148’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi
Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti
Tarih netleşti Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor
Komşuda film gibi operasyon Dünyanın başına bela olacaklardı Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
Ocakta unutulan yemekten çıkan gaz anne ve iki oğlunu zehirledi Ocakta unutulan yemekten çıkan gaz anne ve iki oğlunu zehirledi
“Mavi poşet“ detayı vahşeti aydınlattı "Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti Akla ziyan gerekçe 11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular Camdan atlayıp sırra kadem bastı Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken... İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
Okullarda yeni tehlike ’’Virüs üretme akımı’’ dalga dalga yayılıyor Okullarda yeni tehlike! ''Virüs üretme akımı'' dalga dalga yayılıyor

07:22
Süper Lig devinde taraftarlar çıldırdı ’’Sezon başında o olsaydı’’ şampiyonduk diyorlar
Süper Lig devinde taraftarlar çıldırdı! ''Sezon başında o olsaydı'' şampiyonduk diyorlar
07:12
Ronaldo’nun Ramazan ayının ilk iki gününde yaptığına bakın
Ronaldo'nun Ramazan ayının ilk iki gününde yaptığına bakın
06:16
El Mencho’nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD’den ilk açıklama geldi
El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
05:23
Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı’ndan halka kritik çağrı
Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı'ndan halka kritik çağrı
03:11
Yolcu otobüsleri dahil 16 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsleri dahil 16 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
02:43
İlçeyi ayağa kaldıran olay Eşinin kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Eşinin kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti
01:15
Hadise’yi eski sevgilisi de topa tuttu
Hadise'yi eski sevgilisi de topa tuttu
00:26
El Mencho’nun oğlununun yakalanma görüntüleri yayınlandı
El Mencho'nun oğlununun yakalanma görüntüleri yayınlandı
23:58
Olaylı derbide ortalık savaş alanına döndü İşte kazanan
Olaylı derbide ortalık savaş alanına döndü! İşte kazanan
23:27
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
22:35
İşte Meksika’dan görüntüler Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
İşte Meksika'dan görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
22:10
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
22:08
Meksika’da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Meksika'da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 08:08:38. #7.11#
SON DAKİKA: Sapla saman karıştı! Sokakta gören asker sandı gerçek çok başka çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.