Menendez Kardeşlerin Tepkisi - Son Dakika
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Menendez Kardeşlerin Tepkisi

Menendez Kardeşlerin Tepkisi

Netflix dizisi, ebeveynlerini öldüren Menendez kardeşlerden birinin tepkisini çekti.

25.09.2024 06:53
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Anne ve babasını öldüren iki kardeş hakkındaki yeni Netflix dizisi, bugün halen cezaevinde olan kardeşlerden birinin tepkisini çekti.

Geçen hafta Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez Hikayesi ismiyle gösterime giren yapım birçok ülkede en çok izlenenler arasına girdi.

Jose ve Kitty Menendez, 20 Ağustos 1989'da Beverly Hills'deki malikanelerinde yakın mesafeden defalarca vuruldu.

O sırada 21 ve 18 yaşında olan erkek kardeşler, polis sorgusunda, ebeveynlerini eve geldiklerinde ölü halde bulduklarını iddia etti.

Menendez kardeşler mahkemede yaptıkları savunmada, yıllarca duygusal ve cinsel tacize uğradıklarını iddia etti ve cinayetlerin meşru müdafaa olduğunu öne sürdü.

İhbar etmekle tehdit ettikleri babalarının kendilerini öldürmesinden korktuklarını iddia ettiler.

Savcılık ise yüklü mirasa ulaşmak için ebeveynlerini öldürmek istediklerini ileri sürdü.

İkili 1996 yılında, birinci derece cinayet suçundan mahkum edildi. Şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldılar.

Netflix yapımında, kardeşlerin ebeveynlerini öldürmelerine neyin yol açmış olabileceği ele alınıyor.

Kardeşlerin mahkeme sürecinde dile getirdiği fiziksel, duygusal ve cinsel taciz iddiaları da dahil olmak üzere cinayetleri çevreleyen olaylar takip ediliyor.

Dizi ayrıca ebeveynlerin bakış açısından da olayları göstermeye çalışıyor

Dizi nasıl tepkiler aldı?

Monsters, 19 Eylül Perşembe günü yayınlandı ve Netflix'in en çok izlenen yapımları arasına girdi.

Ancak dizi eleştirmenler tarafından pek beğenilmedi. Guardian'dan Jesse Hassenger, iki yıldız verdiği yazısında dizi için “yorucu ve tekrara düşen” ifadelerini kullanıyor.

IndieWire'dan Ben Travers ise dizinin yavaş akışını öne çıkarıyor ve “zor izleniyor” diyor.

Variety'den Aramide Tinubu de benzer şekilde, “Sürükleyici bir konuya ve olağanüstü oyunculuk performanslarına rağmen, dizi ne olmak istediğine dair hiçbir fikre sahip değil. Bu nedenle, sadece tarifi güç tacizlerin ve korkunç suçların yeniden anlatılmasına dönüşüyor" diye yapımı özetliyor.

Telegraph’tan Ed Power ise daha sert bir eleştiri yapıyor, “Bu, çok kötü bir zevkle bir araya getirilmiş bir saçmalık." diyor.

Dizide kardeşleri, Cooper Koch ve Nicholas Alexander Chavez, babayı Javier Bardem, anneyi ise Chloe Sevigny canlandırıyor.

'Korkunç ve apaçık yalanlar'

53 ve 56 yaşında olan Erik ve Lyle Menendez, 28 yıldır California’nın San Diego kentinde hapisteler.

Yapımla ilgili eşinin X hesabı üzerinden bir yorum yapan Erik Menendez seri için “üzücü bir iftira” diyor.

Uzun paylaşım şöyle devam ediyor:

“Yalanları ve Lyle’a çizilen karakter profilini geride bıraktığımızı sanıyordum. Dizide korkunç ve apaçık yalanlar üzerinden Lyle’ın bir karikatürü yaratılmış.

"Bunun bilerek yapıldığına inanıyorum. Büyük üzüntüyle söylüyorum ki, yönetmen Ryan Murphy’nin, kötü niyetli olmadan hayatlarımızı bu kadar yanlış bir şekilde anlatmış olabileceğine inanmıyorum.

"Netflix'in suçumuzun sebebi olan trajedileri dürüst olmayan bir şekilde tasvir etmesinin, yaşadığımız acıya ilişkin gerçeklerin önüne bir set daha çektiğini bilmek beni üzüyor.”

Erik Menendez, hüküm giydikleri davada savcılığın, “erkeklerin tecavüz travmasını kadınlardan farklı yaşadığına dair bir inanç” içinde hareket ettiğini de savundu.

Yönetmen ne yanıt veriyor?

Entertainment Tonight'a konuşan dizinin yapımcısı ve yönetmeni Ryan Murphy ise şunları söyledi:

“Seriyi izlemeden bir açıklama yapmış olması ilginç bence.

“Eğer söz konusu sizin hayatınızda bunu ekranda görmek gerçekten zor.

"İlginç bulduğum şey, yaptığı paylaşımda, dizinin yüzde 60-65'inin taciz dahil onların iddia ettikleri etrafında dönüyor olmasına değinmemiş olması.

“Onlara duyulma fırsatı verdik” diyen Murphy, ebeveynlerin bakış açısından da olayları göstermenin önemli olduğunu düşündüğünü de ekledi.

Murphy, “Dört kişi vardı, iki kişi öldü, peki ebeveynler ne olacak? Hikaye anlatıcıları olarak, onların bakış açısını da yansıtmaya çalışmak gibi bir yükümlülüğümüz vardı ve yaptığımız araştırmayla bunu da ekrana getirdik” dedi.

Kaynak: BBC

Cinayet, Mahkeme, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Dünya Menendez Kardeşlerin Tepkisi - Son Dakika

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