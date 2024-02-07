Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Neçirvan Barzani ile görüştü - Son Dakika
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Dünya

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Neçirvan Barzani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ta resmi temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

07.02.2024 12:03  Güncelleme: 13:25
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarına devam ettiği Irak'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

BAĞDAT'TAN ERBİL'E GEÇTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak'ta ziyaretlere devam ediyor. Bağdat'ta dün İçişleri Bakanlığını da ziyaret eden Bakan Yaşar Güler, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Bağdat'taki temaslarını tamamlayarak Erbil'e geçen Güler, havalimanında yetkililerce karşılandı ve bugün IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Bakan Güler, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü! Ele alınan konu tüm bölgeyi ilgilendiriyor

GÖRÜŞMENİN ANA KONUSU TERÖRLE MÜCADELE

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak'ta temaslarına bugün de devam ediyor. Dün akşam Bağdat'tan Erbil'e geçen Bakan Yaşar Güler, IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Bakan Güler, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü! Ele alınan konu tüm bölgeyi ilgilendiriyor
Bakan Güler, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü! Ele alınan konu tüm bölgeyi ilgilendiriyor
Bakan Güler, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü! Ele alınan konu tüm bölgeyi ilgilendiriyor
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Neçirvan Barzani ile görüştü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Neçirvan Barzani ile görüştü - Son Dakika


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