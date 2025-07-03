Muhammed Yakut cezaevinde 15 kilo birden vermiş - Son Dakika
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Muhammed Yakut cezaevinde 15 kilo birden vermiş

Muhammed Yakut cezaevinde 15 kilo birden vermiş
03.07.2025 10:43
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Almanya'da hayatını kaybeden Muhammed Yakut hakkında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Yakut'un cezaevinden tahliye olduktan sonra aradığı gazeteci İsmail Saymaz'a içeride çok sıkıntı çektiği için 15-16 kilo verdiğini söylediği ve "2 gün sonra önemli açıklamalar yapacağım" dediği öğrenildi. Öte yandan Yakut'un ölümünden birkaç saat önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

"Delilerin delisi" isimli X hesabı ve kendi YouTube kanalından ortaya attığı iddialarla gündemde olan Muhammed Yakut, Almanya'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildikten 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili bir paylaşım yapan gazeteci Yavuz Değirmenci, Yakut'un ölümünün "normal bir ölüme benzemediğini" ileri sürdü ve suikast şüphesiyle soruşturulması gerektiğini savunmuştu.

"BEN MUHAMMED YAKUT ARARSANIZ SEVİNİRİM"

Gazeteci İsmail Saymaz ise Halk TV'deki yazısında Muhammed Yakut ile ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı. Yakut'un cezaevinden tahliye olduktan sonra kendisini aradığını söyleyen Saymaz, "Pazartesi günü. Saat 17.07. WhatsApp'ıma Almanya'ya ait bir numaradan şu mesaj düştü: 'Ben Muhammed Yakut, ararsanız sevinirim, önemli.'

Cezaevinde 15 kilo veren Muhammed Yakut, 'Önemli açıklamalar yapacağım' demiş

Muhammed Yakut'un kaldığı son cezaevi.

"SESİ ÇOK YORGUN VE BİTKİNDİ"

Mesajı görünce şaşırdım. Çünkü Yakut'un 30 Nisan'dan beri Hollanda'da tutuklu olduğunu biliyordum. Demek, tahliye edilmişti. Aradım. Telefonu Yakut açtı. Sesi, yoğun bakımdan çıkmış bir hasta kadar yorgun ve bitkin geliyordu. Bir-iki saat önce salıverildiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

"NE SÖYLEYECEK ÇOK MERAK EDİYORDUM"

Saymaz " Türkiye'den bir gazeteciye ulaşıp numaramı bulmuş. İçerde çok sıkıntı çektiğini, 15-16 kilo verdiğini söyledi. '2 gün sonra önemli açıklamalar yapacağım' dedi. Ne söyleyecek, çok merak ediyordum" dedi.

Cezaevinde 15 kilo veren Muhammed Yakut, 'Önemli açıklamalar yapacağım' demiş
Muhammed Yakut'un ölümünden birkaç saat önce çekilen son fotoğrafı.

SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Muhammed Yakut'un ölümünden birkaç saat önce çekilen bir fotoğrafı da ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde Yakut'un cezaevinden çıktıktan sonra oldukça bitkin olması dikkatlerden kaçmadı.

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?

Muhammed Yakut, 1972 yılında Diyarbakır'da doğmuş bir iş insanıdır. Babası Hacı Hasan Yakut, amcası ise eski Diyarbakırspor Başkanı Abdurrahman Yakut'tur. Eğitimini Diyarbakır Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra iş hayatına atılmıştır. Kariyerine akaryakıt sektöründe başlamış, daha sonra Ankara'da bir yağ fabrikasının sahibi olmuş ve Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur.

YAYINLADIĞI VİDEOLAR OLAY OLMUŞTU

Muhammed Yakut, 2023 yılında YouTube üzerinden yayımladığı videolarla tanınan ve özellikle siyaset ile iş dünyasına yönelik iddialarıyla dikkat çeken bir isimdir. Diyarbakır doğumlu olan Yakut'un 6 Nisan 2023'te Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkarak yurt dışına gittiği ve Almanya'ya yerleştiği biliniyor. Aynı yılın eylül ayında ise İspanya'da kırmızı bültenle gözaltına alınmış ve kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.

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Son Dakika Dünya Muhammed Yakut cezaevinde 15 kilo birden vermiş - Son Dakika

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