Münbiç'i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Münbiç'i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka

Geniş Video İzle

Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Münbiç ilçesini kurtararak Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi. Gelişme büyük yankı uyandırırken muhaliflerin yeni hedefi ise Rakka. Komutan Abdul Hay "Halkımız, biz geliyoruz; bize dua edin" dedi.

10.12.2024 08:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de silahlı muhalif güçlerin başkent Şam'ı ele geçirerek Esad rejimini devirmesinin ardından dün de Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) büyük bir başarıya daha imza attı. Suriyeli muhalifler, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD/ YPG'nin işgali altındaki Münbiç'i kurtararak, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi.

YEREL HALK TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI AYAKLANDI

PYD/YPG'nin Suriye- Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti. Diğer yandan Münbiç'in güneyindeki Deyr Hafir ve Maskanah'ta yerli halk YPG/PKK'ya karşı ayaklandı. Halkın tepkisi karşısında teröristlerin silahsız halka ateş açtığı ve olayda 4 sivilin yaralandığı aktarıldı.

Münbiç'i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka

DEAŞ'TAN ELE GEÇİRDİLER

PKK/YPG, Münbiç'i Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu terör örgütü DEAŞ'tan ele geçirmişti. ABD, Türkiye'ye, DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin bölgeyi terk edeceğinin sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti. ABD'nin yanı sıra Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekâtı sırasında vardığı mutabakatta terör örgütünün Münbiç'ten çıkacağının sözünü vermiş fakat örgüt varlığını sürdürmüştü.

Münbiç'i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka

YENİ HEDEF RAKKA

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye'nin egemenliğinin yeniden tesisi yolunda yeni bir adım olarak Münbiç kenti ve kırsalını terör örgütü PKK/YPG'den kurtaran halkı ve Suriye Milli Ordusu'nu tebrik etti. Mustafa, Suriye topraklarının özgürleştirilmesini tamamlama ve halkın özgürlük ve onur özlemini gerçekleştirme çağrısında bulundu. SMO'nun Münbiç'in ardından yeni hedefinin rejim güçlerinin kontrolü PKK/YPG'ye bıraktığı Rakka olacağı belirtildi. Suriye Milli Ordusu Müşterek Kuvvet komutanlarından Casim Ebu Abdul Hay yaptığı açıklamada "Rakka'daki halkımız, biz geliyoruz; bize dua edin" ifadesini kullandı.

Münbiç'i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka

DEYRİZOR'DA HAREKETLİ GÜNLER YAŞANIYOR

Öte yandan Rus ordusu'nun Münbiç'in kuzeyinde, Türkiye sınırında yer alan Ayn el-Arab'taki Sarrin üssünden çekildiği iddia edildi. Bu çekilme ile YPG kontrolündeki Ayn el-Arap bölgesinde PKK/YPG'li teröristler ile SMO arasında hiçbir güç kalmadığı belirtildi. Rakka'nın güneyindeki Deyrizor'da da hareketli günler yaşanıyor. Rejimin PKK/YPG'ye bıraktığı bölgede dün Arap aşiretleri tarafından muhalif güçleri şehre girmeye davet eden gösteriler düzenledi.

Münbiç'i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka

Aşiretler, Deyrizor il merkezi, Irak-Suriye sınır hattındaki Elbukemal ve Meyadin ilçelerinden PKK/YPG'yi çıkardı. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü YPG'nin işgalindeyken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise devrilen Esad rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi. İran Devrim Muhafızları, Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan ikmal koridorunda Elbukemal ilçesi üzerinden Deyrizor ili merkezine devam ederek ülkenin iç kesimlerine erişim sağlıyordu.

Münbiç\'i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka

Suriye Milli Ordusu, Fırat Nehri, Güvenlik, Politika, Suriye, Münbiç, Terör, Rakka, Dünya, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya Münbiç'i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:46 Esad, Rusya’ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş
08:15 Münbiç’i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka Münbiç'i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka
07:46 İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah’tan tüm dünyaya uyarı geldi İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi
07:16 İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi
01:51 Suriyeli ünlü ismin cesedi Sednaya Hapishanesi’nde bulundu Suriyeli ünlü ismin cesedi Sednaya Hapishanesi'nde bulundu
14:54 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi’yi bana çok gördüler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler
14:17 Görüntü Türkiye’den Esad’a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu Görüntü Türkiye'den! Esad'a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu
14:16 Memurların zam talebi belli oldu Memurların zam talebi belli oldu
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la torununun diyaloğu gülümsetti: Kendini takdim etsene oğlum Cumhurbaşkanı Erdoğan'la torununun diyaloğu gülümsetti: Kendini takdim etsene oğlum
13:49 Münbiç’i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi
13:41 Elektrik ve doğal gaz fatura bedellerinin yüzde 60’ı devletten Elektrik ve doğal gaz fatura bedellerinin yüzde 60'ı devletten
13:40 Karısını başka bir adamla börekçide gören koca dehşet saçtı Karısını başka bir adamla börekçide gören koca dehşet saçtı
13:34 Artvin’de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti
13:23 Muhalifler, Esad’ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 09:08:02. #1.12#
SON DAKİKA: Münbiç'i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.