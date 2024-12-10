Münbiç\'i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka

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Suriye'de silahlı muhalif güçlerin başkent Şam'ı ele geçirerek Esad rejimini devirmesinin ardından dün de Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) büyük bir başarıya daha imza attı. Suriyeli muhalifler, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD/ YPG'nin işgali altındaki Münbiç'i kurtararak, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi.

YEREL HALK TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI AYAKLANDI

PYD/YPG'nin Suriye- Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti. Diğer yandan Münbiç'in güneyindeki Deyr Hafir ve Maskanah'ta yerli halk YPG/PKK'ya karşı ayaklandı. Halkın tepkisi karşısında teröristlerin silahsız halka ateş açtığı ve olayda 4 sivilin yaralandığı aktarıldı.

DEAŞ'TAN ELE GEÇİRDİLER

PKK/YPG, Münbiç'i Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu terör örgütü DEAŞ'tan ele geçirmişti. ABD, Türkiye'ye, DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin bölgeyi terk edeceğinin sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti. ABD'nin yanı sıra Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekâtı sırasında vardığı mutabakatta terör örgütünün Münbiç'ten çıkacağının sözünü vermiş fakat örgüt varlığını sürdürmüştü.

YENİ HEDEF RAKKA

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye'nin egemenliğinin yeniden tesisi yolunda yeni bir adım olarak Münbiç kenti ve kırsalını terör örgütü PKK/YPG'den kurtaran halkı ve Suriye Milli Ordusu'nu tebrik etti. Mustafa, Suriye topraklarının özgürleştirilmesini tamamlama ve halkın özgürlük ve onur özlemini gerçekleştirme çağrısında bulundu. SMO'nun Münbiç'in ardından yeni hedefinin rejim güçlerinin kontrolü PKK/YPG'ye bıraktığı Rakka olacağı belirtildi. Suriye Milli Ordusu Müşterek Kuvvet komutanlarından Casim Ebu Abdul Hay yaptığı açıklamada "Rakka'daki halkımız, biz geliyoruz; bize dua edin" ifadesini kullandı.

DEYRİZOR'DA HAREKETLİ GÜNLER YAŞANIYOR

Öte yandan Rus ordusu'nun Münbiç'in kuzeyinde, Türkiye sınırında yer alan Ayn el-Arab'taki Sarrin üssünden çekildiği iddia edildi. Bu çekilme ile YPG kontrolündeki Ayn el-Arap bölgesinde PKK/YPG'li teröristler ile SMO arasında hiçbir güç kalmadığı belirtildi. Rakka'nın güneyindeki Deyrizor'da da hareketli günler yaşanıyor. Rejimin PKK/YPG'ye bıraktığı bölgede dün Arap aşiretleri tarafından muhalif güçleri şehre girmeye davet eden gösteriler düzenledi.

Aşiretler, Deyrizor il merkezi, Irak-Suriye sınır hattındaki Elbukemal ve Meyadin ilçelerinden PKK/YPG'yi çıkardı. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü YPG'nin işgalindeyken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise devrilen Esad rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi. İran Devrim Muhafızları, Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan ikmal koridorunda Elbukemal ilçesi üzerinden Deyrizor ili merkezine devam ederek ülkenin iç kesimlerine erişim sağlıyordu.