Myanmar\'daki depremlerde can kaybı 1700\'e yükseldi

Myanmar'ı vuran 7.9 ve 6.4 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde, askeri yönetime göre, deprem sonucunda en az 1700 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 400'den fazla kişi yaralandı, 300 kişi ise hala kayıp. Deprem, yollar ve iletişim ağları gibi kritik altyapıları hasara uğratırken, birçok bölgeye yardımın ulaştırılamadığı belirtildi. Depremin vurduğu bölgelerde, enkaz altında hala kayıp insanların olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre, dünya çapındaki depremleri izleyen kuruluş, yerel saatle 15.38'de Mandalay'ın 28 km kuzeybatısındaki Mattara kasabasında 5,1 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.

ASKERİ HÜKÜMET BAZI BÖLGELERİ BOMBALAMAYA DEVAM EDİYOR

İç savaşın hala hakim olduğu ülkede, sürgündeki eski hükümetin silahlı kanadı Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), acil ihtiyaç duyulan yardımların ulaştırılabilmesi için iki haftalık ateşkes ilan etti. Askeri hükümet, "nadir görülen" bir yardım çağrısında bulundu. Askeri hükümet, bazı bölgeleri bombalamaya devam ederken, BM bu saldırıları "tamamen çirkin ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Tayland'da yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor

BANGKOK'TA 79 KİŞİ HALA KAYIP

Myanmar'daki deprem komşu ülkeleri Tayland ve Çin'de de hissedildi.Tayland Afet Önleme Departmanı (DDPM) tarafından bugün yapılan açıklamada, ülke genelinde yürütülen hasar tespit çalışmaları sonunda 17 kişinin hayatını kaybettiği ve 32 kişinin yaralandığı bildirildi. Bangkok'un Chathuchak bölgesinde çöken inşaat halindeki 33 katlı gökdelenin enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında 9 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 79 kişinin hala kayıp olduğu aktarıldı.

TIBBİ MALZEME SIKINTISI YAŞANIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) bağlı yardım grupları, ciddi tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı konusunda uyarıda bulundu. Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Myanmar'daki ülke Direktörü Michael Dunford, İngiliz televizyon kanalı BBC'ye yaptığı açıklamada, insani yardım kuruluşunun ülkenin başkenti Naypyitaw'da ilk gıda dağıtımlarına başlayacağını söyledi.

"ÇATIŞMANIN SONA ERMESİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Dunford, WFP'nin Sagaing'de Mandalay'a doğru yola çıkan ekipleri olduğunu, yardım sağlamayı zorlaştıran faktörlerin karmaşıklığına dikkati çekerek, "Müdahale etmek için gerçekten mücadele ediyoruz. Çatışmanın sona ermesine ihtiyacımız var... İnsani yardım erişimine ihtiyacımız var ve operasyonlarımızı derhal ölçeklendirme kabiliyetine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Dunford, enkazdan sağ çıkarılanlar için temel kaygılarının ise yiyecek, su, sağlık, temizlik ve barınak sağlamak olduğunu söyledi.