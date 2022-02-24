NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ukrayna'ya destek mesajı yayınladı! - Son Dakika

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihi bir konuşma yaparak Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıkladı. Putin, bu sabah da Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Operasyonun başlamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise ülke topraklarını savunacaklarını açıklayıp sıkıyönetim ilan etti. Rus ordusunun saldırılarına karşılık vereceklerini belirtti. Yetkililer, Ukrayna askerinin 50 Rus askerini öldürüldüğünü ve 6 Rus uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

NATO GENEL SEKRETERİ: UÇAKLARIMIZ HAZIR BEKLİYOR

İki ülke arasında başlayan savaş sonrası NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "NATO'nun kuvvetleri gerekli durumlarda harekete geçecektir. Rusya'nın askeri yığınağına karşı karada, denizde ve havada biz de askeri güçlerimizi hazırladık. Askerlerimiz ve 100 savaş uçağı hazır bekliyor" ifadelerini kullandı.

RUSYA'YA YÖNELİK KINAMA YAZISI

NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olarak başlattığı operasyona tepki gösteren açıklama yayınlamıştı. Açıklamada "Belarus'un da bu saldırıya olanak sağladığı için" kınandığının belirtildiği açıklamada, saldırının uluslararası hukukun ve Rusya'nın taahhütlerinin ciddi bir ihlali olduğu vurgulandı. Açıklamada, NATO'nun Ukrayna halkının ve onun meşru, demokratik olarak seçilmiş başkanının, parlamentosunun ve hükümetinin yanında olduğu, Ukrayna'nın karasuları da dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğü ve egemenliğine tam destek verdiği ifade edildi.

''RUSYA ÇOK AĞIR BEDEL ÖDEYECEK''

"Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya, Ukrayna içindeki ve çevresindeki tüm güçlerini geri çekmeye, uluslararası insancıl hukuka tam olarak uymaya ve ihtiyacı olan herkese güvenli ve engelsiz insani erişim ve yardıma izin vermeye çağırıyoruz." denilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararını da şiddetle kınandı. Açıklamada, Rusya'ya "en güçlü şekilde, seçtiği şiddet ve saldırganlık yolundan geri dönme" ve Rusya liderlerine, "eylemlerinin sonuçlarının tüm sorumluluğunu üstlenme" çağrısı yapılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Rusya çok ağır bir ekonomik ve siyasi bedel ödeyecek. NATO, ilgili paydaşlar ve AB de dahil olmak üzere diğer uluslararası örgütlerle yakın iş birliği içinde olmaya devam edecektir."

"TÜM MÜTTEFİKLERİMİZİ KORUYACAĞIZ"

Rusya'nın eylemlerinin Avrupa-Atlantik güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunun altının çizildiğini açıklamada, şunlar kaydedildi:

"NATO, tüm müttefiklerin güvenliğini ve savunmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edecektir. İttifak'ın doğu kısmına ek savunma kara ve hava kuvvetlerinin yanı sıra ek deniz varlıkları yerleştiriyoruz. Güçlerimizin tüm olası durumlara yanıt verme hazırlığını artırdık. Bugün Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi kapsamında istişarelerde bulunduk. Tüm müttefikleri korumaya yönelik savunma planlamamız doğrultusunda, İttifak genelinde caydırıcılığı ve savunmayı daha da güçlendirmek için ek adımlar atmaya karar verdik."

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