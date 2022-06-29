NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson'ın şakalaşması damga vurdu! Johnson'ın Erdoğan'a "Çok güzelsin" sözlerine karşılık gecikmedi

İspanya'daki NATO Liderler Zirvesi'nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi sırasında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

ERDOĞAN İLE JOHNSON ARASINDA GÜLÜMSETEN DİYALOG

Tokalaşan iki lider bir süre sohbet etti. Erdoğan ve Biden'a daha sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson da katıldı. Grubun sohbeti sırasında Johnson'ın parmağıyla gösterdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe olarak "Çok güzelsin" demesi ekibi kahkahaya boğdu. Erdoğan'ın, Johnson'a aynı şekilde "Çok güzelsin" sözleriyle karşılık vermesi üzerine ABD Başkanı Biden gülmeye başladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

3 liderin sohbeti sırasında yaşananlar kameralara anbean yansırken, Erdoğan ile Johnson arasında yaşanan eğlenceli diyalog sosyal medyada da gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı videoyu paylaşarak keyifli sohbet hakkında yorumlarda bulundu.

DEVLET BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesi kapsamında Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan'ın ayrıca TSİ 18.45'te ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

NATO DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ'NİN GÜNDEMİ

Zirve'de 30 üye ülkenin lideri, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunacak. Rusya- Ukrayna savaşının NATO'ya yansımaları değerlendirilecek ve bu çerçevede NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek. NATO'nun gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konseptinin onaylanması da gündem maddelerinin arasında yer alırken, liderlerin Finlandiya ve İsveç'i NATO üyesi olmaya davet etmek için tarihi bir karar alması da bekleniyor.