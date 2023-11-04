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Nepal'de 6.4 Büyüklüğünde Deprem: 128 Ölü - Son Dakika

Nepal'de 6.4 Büyüklüğünde Deprem: 128 Ölü

Son Güncelleme: 04.11.2023 11:06

Nepal'in Jajarkot bölgesinin batısında meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonucu 128 kişi hayatını kaybetti. Deprem, evlerin yıkılmasına ve heyelanlara yol açtı. Arama ve kurtarma ekipleri, etkilenen bölgelere ulaşabilmek için yolları açmaya çalışıyor. Başbakan Pushpa Kamal Dahal, arama ve kurtarma çalışmalarını denetlemek üzere bölgeye doğru yola çıktı.

Nepal Ulusal Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre Karnali eyaletine bağlı Jajarkot bölgesinde dün yerel saatle 23.47'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ramidanda köyü olan depremin ardından çok sayıda ev yıkıldı. Dağlık bölgeyi vuran deprem heyelana yol açarken, yollar kapandı. Polis Sözcüsü Kuber Kadayat, Jajarkot'ta 92, komşu Batı Rukum'da ise 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Nepal'de 6.4 büyüklüğünde deprem: 128 kişi hayatını kaybetti

"ÖLÜMLER ARTABİLİR"

Jajarkot bölgesi yetkilisi Harish Chandra Sharma ise açıklamasında, "Yaralıların sayısı yüzlerce olabilir ve ölümler de artabilir. Çok sayıda ev çöktü, diğerlerinde de çatlaklar oluştu. Binlerce kişi bütün geceyi soğuk ve açık arazilerde geçirdi, çünkü artçı sarsıntılar vurduğunda hasarlı evlere giremeyecek kadar korktular. Ben de içeri giremedim" dedi. Polis memuru Namaraj Bhattarai, arama ve kurtarma ekiplerinin depremden etkilenen bölgelere ulaşabilmesi için yolları açması gerektiğini ifade etti.

Nepal'de 6.4 büyüklüğünde deprem: 128 kişi hayatını kaybetti

BAŞBAKAN BÖLGEYE GİDİYOR

Nepal Başbakanlık Ofisi, Başbakan Pushpa Kamal Dahal'ın arama, kurtarma ve yardım çalışmalarını denetlemek üzere 16 kişilik bir askeri sağlık ekibiyle birlikte bölgeye doğru yola çıktığını duyurdu.

Nepal'de 6.4 büyüklüğünde deprem: 128 kişi hayatını kaybetti
Nepal'de 6.4 büyüklüğünde deprem: 128 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Nepal, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nepal'de 6.4 Büyüklüğünde Deprem: 128 Ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nepal'de 6.4 Büyüklüğünde Deprem: 128 Ölü - Son Dakika
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