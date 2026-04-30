Nereden nereye: Eski model şimdi çöpten yiyecek topluyor

Bir dönem fitness dünyasının en popüler isimlerinden biri olan, kapak kızı olduğu dergilerle milyonların hayranlığını kazanan Loni Willison, şimdilerde Los Angeles sokaklarında hayatta kalmaya çalışıyor. 1,6 milyon dolarlık servetini kaybeden Willison’ın hikayesi, şöhretin zirvesinden evsizliğe uzanan dramatik bir ibret vesikasına dönüştü.

ŞÖHRET BASAMAKLARINDAN SERT DÜŞÜŞ

1983 doğumlu Amerikalı model, 2000’li yıllarda kariyerinin altın çağını yaşadı. Sportif vücudu ve güzelliğiyle fitness dünyasının ikonik yüzlerinden biri haline gelen Willison’ın hayatı, 2012 yılında "Baywatch" dizisinin yıldızı Jeremy Jackson ile yaptığı evlilikle magazin dünyasının merkezine taşındı. Ancak 2014 yılında gerçekleşen olaylı boşanma, büyük çöküşün de başlangıcı oldu.

PSİKOLOJİK SORUNLAR VE BAĞIMLILIK KISKACI

Boşanma sonrası zihinsel sağlığını korumakta zorlanan Willison, ciddi bir paranoya ve sanrı süreciyle karşı karşıya kaldı. Bu dönemde pençesine düştüğü madde bağımlılığı, özellikle metamfetamin kullanımı, eski modelin hem fiziksel görüntüsünü hem de hayatını hızla tahrip etti. 2016 yılında işini, evini ve tüm birikimini kaybeden Willison, toplumdan tamamen koptu.

ÇÖPTEN YİYECEK ARIYOR, ALIŞVERİŞ ARABASIYLA DOLAŞIYOR

2018 yılından beri Los Angeles’ta evsiz olarak yaşayan eski model, bugün bir zamanlar davetlere katıldığı sokaklarda elinde bir alışveriş arabasıyla çöplerden yiyecek ararken görüntüleniyor. Tanınmaz hale gelen Willison, kendisine yardım etmek isteyenleri geri çevirirken; yaşadığı dram, bağımlılığın ve psikolojik ihmalin insan hayatını nasıl bir çıkmaza sürükleyebileceğini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.