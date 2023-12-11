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Netanyahu'nun gizli ekibi deşifre oldu! Mossad ve Shin Bet'ten temsilciler de yer alıyor - Son Dakika
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Netanyahu'nun gizli ekibi deşifre oldu! Mossad ve Shin Bet'ten temsilciler de yer alıyor

Gazze'deki geçici ateşkesin sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlayan İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun savaş sonrası planları tartışmak üzere Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer liderliğinde küçük ve gizli bir ekip kurduğu ortaya çıktı. Şu ana kadar 4 kez toplandığı öğrenilen ekibin içinde Mossad ve Shin Bet'ten de temsilcilerin yer aldığı bildirildi.

11.12.2023 - 10:48,  Güncelleme: 12:53
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Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlayan İsrail'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'ye yönelik savaş sonrası planları tartışmak üzere üst düzey müttefiklerden ve savunma teşkilatından temsilcilerden oluşan küçük, gizli bir ekip kurdu.

NETANYAHU GİZLİ BİR EKİP KURDU

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki savaş sonrası planları değerlendirmek için Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer liderliğinde gizli bir ekip kurduğu ortaya çıktı. Netanyahu'nun esrarengiz ekibinde İsrail Savunma Kuvvetleri, Mossad ve Shin Bet'ten temsilcilerin de yer aldığı öğrenildi.

Netanyahu'nun gizli ekibi deşifre oldu! Mossad ve Shin Bet'ten temsilciler de yer alıyor

ABD BÜYÜKELÇİSİ DE EKİPTE YER ALIYOR

İsrail'in ABD Büyükelçisi Mike Herzog'un da toplantılarda yer aldığı belirtilen haberde, ekibin halihazırda dört kez bir araya geldiği ve bu hafta tekrar bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi. Kanal 13, Hanegbi liderliğindeki ekibin ulaştığı sonuçların da güvenlik kabinesine sunulacağını söyledi.

Netanyahu'nun gizli ekibi deşifre oldu! Mossad ve Shin Bet'ten temsilciler de yer alıyor

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Netanyahu'nun gizli ekibi deşifre oldu! Mossad ve Shin Bet'ten temsilciler de yer alıyor

HAYATINI KAYBEDEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 17 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor. İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

Netanyahu'nun gizli ekibi deşifre oldu! Mossad ve Shin Bet'ten temsilciler de yer alıyor

ÇATIŞMALARDA 93 HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜ

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 93 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Netanyahu\'nun gizli ekibi deşifre oldu! Mossad ve Shin Bet\'ten temsilciler de yer alıyor
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Filistin, Mossad, İsrail, Gazze, Hamas, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu'nun gizli ekibi deşifre oldu! Mossad ve Shin Bet'ten temsilciler de yer alıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Netanyahu'nun gizli ekibi deşifre oldu! Mossad ve Shin Bet'ten temsilciler de yer alıyor - Son Dakika
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