Obama ve Pelosi, Biden'ın adaylıktan çekilmesini destekliyor - Son Dakika
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Dünya

Obama ve Pelosi, Biden'ın adaylıktan çekilmesini destekliyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 başkanlık yarışı için Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile gerçekleştirdiği münazarada gösterdiği zayıf performansın yansımaları devam ediyor. Demokrat Parti'nin önemli isimleri Barack Obama ve Nancy Pelosi, Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiğini söyleyenlere katıldı. Hollywood yıldızı George Clooney'in yazısıyla birlikte baskı daha da arttı. Pelosi, Biden'ın bir an önce karar vermesi gerektiğini belirtti.

11.07.2024 17:48
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(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2024 başkanlık yarışı için Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile ilk münazarasında, gösterdiği zayıf performansın yansımaları devam ediyor. Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiğini söyleyenlere, Demokrat Parti'nin önemli isimlerinden Barack Obama ve Nancy Pelosi de katıldı.

Donald Trump'la geçen ay gerçekleştirdiği münazaralarının ardından ABD Başkanı'nın demans hastası olduğu iddiaları ve adaylıktan çekilmesi gerektiği yorumları gündeme gelmişti. ABD medyasında Obama ve Pelosi'nin de Biden'ı destekleyen pozisyonlarının değiştiği konuşuluyor.

Clooney'in yazısıyla baskı tırmandı

Demokrat Parti'nin büyük bağışçılarından biri olan Hollywood yıldızı George Clooney'in The New York Times için kaleme aldığı "Joe Biden'ı seviyorum ama yeni bir adaya ihtiyacımız var" başlıklı yazısında 15 Haziran'da bağışçı olarak ziyaret ettiği Biden'ın 2020'deki Biden olmadığını söyledi. Clooney, Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği görüşünü ifade ettiği yazısında, "gördüğüm, münazara sırasında hepimizin şahit olduğu adamın aynısıydı" diyerek 27 Haziran'da Biden'ın Trump ile yaptığı münazarayı hatırlattı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Demokrat Parti içerisinde Biden'ı en çok eleştirenler Obama'nın eski danışmanları. Ayrıca, "Obama, Clooney'in yazısını yayınlaması için ona cesaret vermediyse bile onu durdurmaya çalışmadığı da açık" deniliyor.

Pelosi: "Biden bir an önce karar vermeli"

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de dün sabah çıktığı bir televizyon programında, daha önce net bir şekilde Biden'ın adaylığını destekleyen pozisyonunun aksine "Biden çekilip çekilmeyeceğine bir an önce karar vermeli" dedi.

Politico'da yer alan bir habere göre, Pelosi, "Demokrat Parti'nin içinde bulunduğu zor durum" hakkında partisinin milletvekilleriyle açık bir şekilde konuştu ve özellikle sallantılı bölgelerde Demokrat temsilcilere, Biden'dan "kenara çekilme" talebinde bulunmayı tavsiye etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Obama ve Pelosi, Biden'ın adaylıktan çekilmesini destekliyor - Son Dakika

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