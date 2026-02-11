Ordu'da sahile vuran İHA parçası, İran yapımı kamikaze çıktı - Son Dakika
Dünya

Ordu'da sahile vuran İHA parçası, İran yapımı kamikaze çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Ordu\'da sahile vuran İHA parçası, İran yapımı kamikaze çıktı
11.02.2026 17:14
Haber Videosu

Ordu'nun Ünye ilçesinde dün sabah saatlerinde kıyıya vuran insansız hava aracının, yapılan teknik incelemeler sonucunda İran menşeli bir 'kamikaze İHA' olduğu belirlendi.

Ordu'da sahile vuran insansız hava aracı parçası, İran yapımı kamikaze İHA çıktı.

DENİZ KIYISINDA GÖREN POLİSİ ARADI

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi, Devlet Sahil Yolu mevkiinde dün sabah saatlerinde deniz kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı bir cisim gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgeye güvenlik önlemi şeridi çekti.

İlk bakışta bir insansız hava aracı parçası olduğu anlaşılan cisim için bölgeye uzman ekipler çağrıldı. İncelemeler sırasında patlama riskine karşı Devlet Sahil Yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma boyunca trafik akışı alternatif güzergâhlardan sağlandı.

İSTANBUL'DAN SAS KOMANDOLARI GELDİ

Parçanın detaylı incelenmesi üzerine bölgeye 4 kişilik SAS Komando timi, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri, Ordu Sahil Güvenlik ve ilçe jandarma komutanlıklarına bağlı personel sevk edildi.

İRAN YAPIMI KAMİKAZE İHA ÇIKTI

Uzman ekiplerin titizlikle yürüttüğü teknik incelemeler sonucunda, kıyıya vuran parçanın İran yapımı bir kamikaze İHA olduğu tespit edildi. İncelemelerin ardından İHA parçası, detaylı analizler yapılmak üzere emniyet birimleri tarafından muhafaza altına alındı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Teknoloji, Güvenlik, Dünya, İran, Ordu, Son Dakika

17:14
