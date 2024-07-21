Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

Geniş Video İzle

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü nedeniyle gittiği KKTC'de Büyükelçi Metin Feyzioğlu tarafından karşılanmadığı için tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt geldi. Feyzioğlu, "Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık. Partilerin tamamını KKTC Meclisi karşıladı. Büyükelçilik olarak herkese yetişemedik, yetişemiyoruz." dedi.

21.07.2024 18:52  Güncelleme: 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "KKTC'de büyükelçilikten bizi kimse karşılamadı" sözlerine Kıbrıs Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'ndan yanıt geldi. Feyzioğlu yaptığı açıklamada, "Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık. Partilerin tamamını KKTC Meclisi karşıladı. Büyükelçilik olarak herkese yetişemedik, yetişemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

ÖZEL'E FEYZİOĞLU'NDAN YANIT GECİKMEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi törenlere katılmak üzere gittiği KKTC'de Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun kendisini karşılamamasına sert tepki gösterdi. Özel, "Biz büyükelçiyi havaalanında göremedik. Bu meslekten gelmemekten kaynaklanıyor. Rahatsızlığımızı Bakanlığa ileteceğiz" dedi.

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

"HİÇBİR PARTİYİ KARŞILAMADIK"

Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt geldi. Halk Tv'den İsmail Saymaz'a konuşan Feyzioğlu şunları söyledi: "Çok basit bir cevabı var. Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık. Partilerin tamamını KKTC Meclisi karşıladı. Büyükelçilik olarak herkese yetişemedik, yetişemiyoruz. Bilaistisna Türkiye'den gelen bütün partileri KKTC Meclisi çağırdı. Onların davetlileri çünkü. Biz TBMM'nin gönderdiği heyetleri parti ayrımı yapmaksızın karşıladık.

Birinci Müsteşarımız Namık Tan'a gidip 'Herhangi bir ihtiyacınız var mı, bir şey yapabilir miyiz?' diye, resepsiyonda soruyor. 'Hayır, ihtiyacımız yok, teşekkür ederiz' diyor. Daha önce 'Gazileri getireceğiz' dediklerinde, bir genel başkan yardımcısı aramıştı, 'Destek istiyor musunuz?' deyince 'Hayır, her şeyi biz yapıyoruz' diyorlar. Bunların hiçbiri doğru değil.

Özgür Özel\'e Feyzioğlu\'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

Kıbrıs Barış Harekatı, Metin Feyzioğlu, Büyükelçilik, Özgür Özel, Kıbrıs, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Yılmaz: doğru olanı yapmış hangi birini karşılasın feyzioglu 24 19 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: özgür bey kendisini devlet başkanı olarak görmüş galiba 26 12 Yanıtla
  • Turgay Uysal: Ahhh feyzioğlu ahhhh 15 8 Yanıtla
  • Ali null: özgür adamı işinden etme 2 2 Yanıtla
  • Ali null: özgür adamı işinden etme rahat bırak 0 2 Yanıtla
  • Erdal Yıldız: Birinsan bir çizgide olur,o çizgi bozulursa düzen tutmaz.Metin fevzioglu doksan derece nasıl donuleceginin en iyi kanıtıdır 0 0 Yanıtla

19:18 İsrailli Bakan Katz’ın skandal paylaşımına Türkiye’den sert tepki: Filistin halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz İsrailli Bakan Katz'ın skandal paylaşımına Türkiye'den sert tepki: Filistin halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz
18:52 Özgür Özel’e Feyzioğlu’ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
16:45 Şırnak’ta Gabar Dağı’nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
16:24 Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ’u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ'u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil
14:28 İstanbul’daki Aydos Ormanı’nda yangın çıktı Alevler güçlükle kontrol altına alındı İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler güçlükle kontrol altına alındı
18:19 İstanbul’da baba dehşeti Tartıştığı eşi ve çocuklarını bıçakladı İstanbul'da baba dehşeti! Tartıştığı eşi ve çocuklarını bıçakladı
17:11 Alperen Şengün’den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu Alperen Şengün'den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu
16:56 Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya devam ediyor Üst üste 10. zaferini kazandı Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya devam ediyor! Üst üste 10. zaferini kazandı
16:30 Galatasaray’a transfer olacak mı Zenit’ten Wendel için resmi açıklama geldi Galatasaray'a transfer olacak mı? Zenit'ten Wendel için resmi açıklama geldi
14:59 AK Partili Türkeş’ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil
14:16 Kimsenin bundan haberi yoktu Alex’ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı Kimsenin bundan haberi yoktu! Alex'ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı
14:00 Ünlü oyuncu Burcu Günay’ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı
13:34 Uçak bileti bile hazırdı Galatasaray’ın Doue transferinde pürüz çıktı Uçak bileti bile hazırdı! Galatasaray'ın Doue transferinde pürüz çıktı
12:48 Şehirden kaçmaları yetmedi Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler Şehirden kaçmaları yetmedi! Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 20:19:58. #1.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement