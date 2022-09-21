Pakistan'da 12 yaşındaki oğlunu korkutmak isteyen baba yakarak öldürdü!

Pakistan'ın Karaçi bölgesinde yer alan Pakistan'ın Orangi kasabasında Shaheer Khan isimli çocuk, 14 Eylül'de ciddi yanıkla hastaneye başvurdu. Khan, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Yürek parçalayan gerçek ise acılı annenin mahkmeye başvurmasıyla ortaya çıktı.

OĞLUNU KORKUTMAK İSTEDİ

Olay günü baba Peder Nazir, oğluna ödevini tamamlaması için uyarılarda bulundu. Baba uyarılara aldırış etmeyen oğlunu korkutma için çocuğun üzerine gazyağı döküp kibriti ateşledi. Üzerindeki yağın alev almasıyla talihsiz çocuğun vücudunda ciddi yanıklar oluştu.

ANNENİN ÇABALARI OĞLUNU KURTARMAYA YETMEDİ

Oğlunun acı çığlıklarını duyan anne Shazia ve baba Peder Nazir alevleri söndürmek için çaresizce yanan çocuğun üzerine battaniye ve giysi attı. Ancak çabaları onu kurtarmaya yetmedi.

KOCASINA DAVA AÇTI

Küçük çocuk hastaneye kaldırıldıktan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Anne ise iki gün oğlunun yasını tuttuktan sonra kocasına dava açtı. Tutuklanan baba Peder Nazir, 24 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

UÇURTMA UÇURMAK İSTEMİŞ

Yerel polis memuru Salim Khan, Shaheer ödevini tamamlamak yerine uçurtma uçurmak için dışarı çıkmakta ısrar ettiğinde Nazir'in öfkelendiğini söyledi.