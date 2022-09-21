Pakistan'da 12 yaşındaki oğlunu korkutmak isteyen baba yakarak öldürdü! - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da 12 yaşındaki oğlunu korkutmak isteyen baba yakarak öldürdü!

21.09.2022 12:14
Pakistan'da 12 yaşındaki oğlunu korkutmak isteyen baba yakarak öldürdü!

Pakistan'da yaşanan korkunç olayda Peder Nazir isimli adam, okul ödevindeki sorulara cevap veremeyen 12 yaşındaki oğlunun üzerine gazyağı döküp onu korkutmak için kibrit yaktı. Baba yanlışlıkla oğlunu yaktı. Talihsiz çocuk vücudunda oluşan yanıklar sebebiyle yaşamını yitirdi.

Pakistan'ın Karaçi bölgesinde yer alan Pakistan'ın Orangi kasabasında Shaheer Khan isimli çocuk, 14 Eylül'de ciddi yanıkla hastaneye başvurdu. Khan, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Yürek parçalayan gerçek ise acılı annenin mahkmeye başvurmasıyla ortaya çıktı.

OĞLUNU KORKUTMAK İSTEDİ

Olay günü baba Peder Nazir, oğluna ödevini tamamlaması için uyarılarda bulundu. Baba uyarılara aldırış etmeyen oğlunu korkutma için çocuğun üzerine gazyağı döküp kibriti ateşledi. Üzerindeki yağın alev almasıyla talihsiz çocuğun vücudunda ciddi yanıklar oluştu.

ANNENİN ÇABALARI OĞLUNU KURTARMAYA YETMEDİ

Oğlunun acı çığlıklarını duyan anne Shazia ve baba Peder Nazir alevleri söndürmek için çaresizce yanan çocuğun üzerine battaniye ve giysi attı. Ancak çabaları onu kurtarmaya yetmedi.

KOCASINA DAVA AÇTI

Küçük çocuk hastaneye kaldırıldıktan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Anne ise iki gün oğlunun yasını tuttuktan sonra kocasına dava açtı. Tutuklanan baba Peder Nazir, 24 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

UÇURTMA UÇURMAK İSTEMİŞ

Yerel polis memuru Salim Khan, Shaheer ödevini tamamlamak yerine uçurtma uçurmak için dışarı çıkmakta ısrar ettiğinde Nazir'in öfkelendiğini söyledi.

YORUMLAR
500
Bakan Kirişci, Pakistan'a giden yardım trenini uğurladı(2) Bakan Kirişci, Pakistan'a giden yardım trenini uğurladı(2) Havada korkutan olay! Yolculara öfkelenen şüpheli camları tekmeleyip koltuklara yumruk attı Havada korkutan olay! Yolculara öfkelenen şüpheli camları tekmeleyip koltuklara yumruk attı

Pakistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pakistan'da 12 yaşındaki oğlunu korkutmak isteyen baba yakarak öldürdü! - Son Dakika


Son Dakika
12:17 Fenerbahçe, Jorge Jesus'un sözleşmesini uzatmak için harekete geçti! Menajeri İstanbul'a çağrılacak
12:14 Pakistan'da 12 yaşındaki oğlunu korkutmak isteyen baba yakarak öldürdü!
12:08 TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere indirim kampanyası! Ayrıntıları yarın Erdoğan açıklayacak
11:28 Komedyen Hasan Can Kaya için "Donanımı ve zekası yok" diyen Mehmet Ali Erbil'e tepki yağıyor
11:17 Yatak odasında mangal yakan yürüme engelli adam, gazdan zehirlenip hayatını kaybetti
11:02 Akıl sağlığı sorunları yaşadığını duyuran ünlü oyuncu Ezra Miller, şimdi de kendisini "Mesih" ilan etti
10:56 Özer Hurmacı, eşini dövmekten para cezasına çarptırıldı! Eşi Mihriban hakkındaki iddialardan beraat etti
10:58 Altın güne yükselişle başladı! Gramı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 12:26:29. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan'da 12 yaşındaki oğlunu korkutmak isteyen baba yakarak öldürdü! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement