Pakistan'daki tren kazasında can kaybı 30'a yükseldi

Pakistan'da Karaçi- Rawalpindi seferini yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada can kaybı 30 oldu. Yolculardan bazılarının hala vagonlarda mahsur kaldığı öğrenilirken, Dışişleri Bakanlığı yayımladığı taziye mesajında, "Bu elim kaza sonucunda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.
Pakistan'da Karaçi-Rawalpindi seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada can kaybı arttı. Polis Sözcüsü Nawabshah Abbas Baloch yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 22'den 30'a yükseldiğini söyledi.
Yolculardan bazılarının hala vagonlarda mahsur kaldığı öğrenildi. Demiryolu Bakanı Khawaja Saad Rafique yaptığı açıklamada, ilk incelemelerin trenin normal hızda gittiğini ve raydan çıkmaya neyin yol açtığını belirlemeye çalıştıklarını aktardı.
Dışişleri Bakanlığı da kazayla ilgili taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Pakistan'da bugün (6 Ağustos) Karachi-Rawalpindi seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda can kaybı yaşandığını derin üzüntüyle öğrendik. Bu elim kaza sonucunda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Sindh eyaletine bağlı Nawabshah şehrindeki Sarhari Tren İstasyonu yakınlarında Hazara Ekspresi'nin 10 vagonu raydan çıkmıştı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.Öte yandan 2021'de Sindh'de meydana gelen tren kazasında 56 kişi hayatını kaybetmiş ve 100'den fazla kişi yaralanmıştı.
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