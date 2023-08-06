Pakistan'daki tren kazasında can kaybı 30'a yükseldi - Son Dakika
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Pakistan'daki tren kazasında can kaybı 30'a yükseldi

06.08.2023 23:45

Pakistan'daki Karaçi-Rawalpindi seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada can kaybı artarak 30'a yükseldi. Polis Sözcüsü, hayatını kaybedenlerin sayısının 22'den 30'a çıktığını ve bazı yolcuların hala vagonlarda mahsur olduğunu belirtti. Demiryolu Bakanı ise kazanın nedenini belirlemek için incelemelerin devam ettiğini açıkladı. Sindh eyaletindeki Sarhari Tren İstasyonu yakınlarında gerçekleşen kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Pakistan'da Karaçi- Rawalpindi seferini yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada can kaybı 30 oldu. Yolculardan bazılarının hala vagonlarda mahsur kaldığı öğrenilirken, Dışişleri Bakanlığı yayımladığı taziye mesajında, "Bu elim kaza sonucunda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

CAN KAYBI 30'A YÜKSELDİ

Pakistan'da Karaçi-Rawalpindi seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada can kaybı arttı. Polis Sözcüsü Nawabshah Abbas Baloch yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 22'den 30'a yükseldiğini söyledi.

MAHSUR KALAN YOLCULAR VAR

Yolculardan bazılarının hala vagonlarda mahsur kaldığı öğrenildi. Demiryolu Bakanı Khawaja Saad Rafique yaptığı açıklamada, ilk incelemelerin trenin normal hızda gittiğini ve raydan çıkmaya neyin yol açtığını belirlemeye çalıştıklarını aktardı.

TÜRKİYE'DEN PAKİSTAN'A TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı da kazayla ilgili taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Pakistan'da bugün (6 Ağustos) Karachi-Rawalpindi seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda can kaybı yaşandığını derin üzüntüyle öğrendik. Bu elim kaza sonucunda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Sindh eyaletine bağlı Nawabshah şehrindeki Sarhari Tren İstasyonu yakınlarında Hazara Ekspresi'nin 10 vagonu raydan çıkmıştı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.Öte yandan 2021'de Sindh'de meydana gelen tren kazasında 56 kişi hayatını kaybetmiş ve 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Dünya Pakistan'daki tren kazasında can kaybı 30'a yükseldi - Son Dakika


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