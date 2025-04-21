Papa Francis hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Papa Francis hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in hayatını kaybettiğini duyurdu. 88 yaşında yaşamını yitiren Papa Francis son dönemde sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu.

21.04.2025 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bir süredir devam eden rahatsızlıkların ardından yaşamını yitirdi.

VATİKAN ÖLÜM HABERİNİ DOĞRULADI

Vatikan tarafından yayınlanan video açıklamada, Roma Katolik Kilisesi'nin ilk Latin Amerikalı lideri olan Papa Francis'in ölümü doğrulandı. Papa, bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybetti.

Papa Francis hayatını kaybetti

DÜN ABD BAŞKAN YARDIMCISIYLA GÖRÜŞTÜ

88 yaşındaki Papa Francis, 12 yıllık papalık döneminde çeşitli rahatsızlıklar geçirmişti. Katolik lider, ölümünden sadece bir gün önce Vatikan'a ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya gelmişti.

ŞUBAT AYINDA HASTANEYE YATIRILDI

Papa Francis, ölümünden önce çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca hastanede yattı. Bu sırada iki kez hayati tehlike atlatan Papa, 23 Mart'ta taburcu edildi. Vatikan, hastanede yattığı süreçte Francis'in yerine gelebilecek adayları değerlendirmek üzere bir konsil toplamıştı.

Papa Francis hayatını kaybetti

BİR SONRAKİ PAPA KİM OLACAK?

Papa Francis'in ölümü ile birlikte yeni bir papanın seçimi geleneksel konsey süreci ile takip edilecek. Dünyanın dört bir yanından kardinaller, Sistine Şapeli'nde oylarını kullanmak için Vatikan Şehri'nde toplanacak.

PAPA FRANCİS KİMDİR?

Gerçek adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Francis, 17 Aralık 1936 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires kentinde dünyaya geldi. İtalyan kökenli bir işçi ailesinin çocuğu olan Bergoglio, genç yaşta Katolik eğitimi aldı ve Cizvit Tarikatı'na katılarak dini hayatına başladı.

Eğitim hayatı boyunca felsefe ve ilahiyat eğitimi alan Bergoglio, bir süre kimya teknisyenliği yaptı. 1969 yılında rahip olarak atandıktan sonra Cizvit topluluğu içinde hızla yükseldi. 1992 yılında piskopos, 1998'de ise Buenos Aires Başpiskoposu oldu. 2001 yılında Papa II. Jean Paul tarafından kardinal ilan edildi.

TARİHTE BİR İLK

13 Mart 2013 tarihinde, Papa XVI. Benediktus'un istifası sonrası yapılan konklavda Katolik dünyasının yeni ruhani lideri olarak seçildi. Bu seçimle birlikte Katolik Kilisesi tarihinde birçok ilki gerçekleştirdi:

•İlk Latin Amerikalı Papa

•İlk Cizvit Papa

•Avrupa dışından seçilen ilk Papa

•Aynı zamanda "Francis" adını alan ilk Papa oldu. Bu ismi, yoksulluk ve barışın simgesi olan Assisili Aziz Francis'ten ilham alarak seçti.

Papa Francis hayatını kaybetti

PAPALIK DÖNEMİ VE REFORMLAR

Papa Francis'in 11 yıllık görev süresi, Katolik Kilisesi için hem manevi hem de sosyal anlamda önemli değişimlerin yaşandığı bir dönem oldu.

•Kilise içi cinsel istismar skandallarına karşı net tavır alarak şeffaflık ve sorumluluk çağrıları yaptı.

•LGBTİ+ bireylere ve göçmenlere yönelik daha kapsayıcı bir yaklaşım benimsedi.

•Kadınların ve laik bireylerin kilise içindeki rollerini artırmaya yönelik girişimlerde bulundu.

•Çevreyi koruma, iklim değişikliğiyle mücadele, yoksulluk ve adalet gibi konulara dikkat çeken enciklikler yayımladı.

•2018 yılında, ölüm cezasının tamamen kabul edilemez olduğunu ilan ederek kilise doktrininde önemli bir değişikliğe imza attı.

•Vatikan'ın mali yapısında şeffaflık ve denetim mekanizmalarını güçlendirdi.

SAĞLIK DURUMU VE ÖLÜMÜ

Papa Francis, son yıllarında ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı. 2025 yılının başlarında ağır zatürre ve bronşit tanısıyla hastaneye kaldırıldı. Mart ayında taburcu edilmesine rağmen sağlık durumu bir daha tam olarak düzelmedi. 21 Nisan 2025 sabahı, Vatikan'daki ikametgahında 88 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi, Vatikan Camerlengo'su Kardinal Kevin Farrell tarafından duyuruldu.

Papa Francis hayatını kaybetti
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Papa Francis, Vatikan, Güncel, Dünya, Papa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Papa Francis hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • MERAK Ettiğimden?:
    Papa şimdi gerçeği göreceksin ama iş işten geçmiş oldu 171 32 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    Allah rahmet eylesin 33 150 Yanıtla
  • zeki69:
    CHP nin başı sağ olsun 68 89 Yanıtla
  • 78908900:
    İnancı ne olursa olsun "Her canlı ölümü tadacaktır " 153 1 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    ateşi bol olsun 98 34 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    CHP illerin başı sağolsun 56 70 Yanıtla
  • Mendez.27:
    Tüm fetöcülerin başı sağolsun 92 13 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Yine bütün kalbin den irin akan troller toplanmış. Sanki kendileri cennetlik 52 26 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    an liderimiz de katılım saglamali cenazeye 27 36 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    ila cehenneme zumera..... 39 19 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    AKP nin başı sağolsun 37 18 Yanıtla
  • 205622:
    darısı bizim papaya 37 15 Yanıtla
  • Yusuf Bulut:
    ATEŞ ???? BOL OLSUN İNŞALLAH PAPAZZZ 22 20 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Hiristiyan aleminin basi sag olsun 23 19 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Cehenneme odun lazım dır 19 22 Yanıtla
  • kurt ensar:
    yazık adama ebedi bir yahata yani sonsuz bir hayata imansız gitti. 16 6 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    Kaç günlük yas ilan edilecek bekleyelim görelim 9 6 Yanıtla
  • Muharrem Töngüşlü :
    Tek din islam papacım... 11 2 Yanıtla
  • Ramazan TÜKEL:
    Derhal bakanlar kurulu toplanıp milli yaş ilan ederler mi bence mümkün bekleyelim görelim 7 4 Yanıtla
  • osman şahin:
    ALLAH RAHMET EYLESİN YALAN DOLAN BİLMEZ YALAKALIK BİLMEZ YANDAŞ LİK BİLMEZ TİRİLYONLUK MERSEDESE BİNMEZ BİZİM İNANDIĞIMIZ ALLAHA ODA İNANIYOR 5 3 Yanıtla
  • Ramazan KAPUCUOĞLU:
    Tanrı günahlarını affetsin beya yepyeni ?? 3 2 Yanıtla
  • Haan:
    Avrupa şu boş papasına nasılda sahip çıkıyor, bizde on yıllarca halifeliği kötüledik, şimdi ne kadar ihtiyacımız olduğunu birkez daha görüyoruz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Havalimanı’na üç uçak aynı anda iniş yaptı İstanbul Havalimanı'na üç uçak aynı anda iniş yaptı
Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı
Mourinho oyundan aldı Yıldız futbolcuya Kadıköy’de tepki yağdı Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı
Ankara’daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı Ankara'daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı
Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki

16:55 Yaptığı rezilliği kayda aldı, yetmedi gurur tablosu gibi paylaştı Yaptığı rezilliği kayda aldı, yetmedi gurur tablosu gibi paylaştı
16:50 Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü Hatırlamadığı tek an var Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var
15:40 İznik’te Papa Francis için lokma döktürdüler İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
00:18 Harvard Üniversitesi’nde silah sesleri Harvard Üniversitesi'nde silah sesleri
23:49 Meriç Nehri’nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu Meriç Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
23:40 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez
23:11 Kırklareli’nde büyük ihmal Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar Kırklareli'nde büyük ihmal! Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
22:32 İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye’ye yönelik saldırı planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'ye yönelik saldırı planını onayladı
22:20 Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
22:17 Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 17:34:00. #7.13#
SON DAKİKA: Papa Francis hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement