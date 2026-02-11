Pedofili dosyasında kan donduran detay: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor - Son Dakika
Pedofili dosyasında kan donduran detay: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor

11.02.2026 09:52
Epstein dosyalarına giren e-postalar, İsveç pasaportlu Daniel Siad'ın yıllar boyunca Norveç ve İsveç'ten genç, bazıları reşit olmayan kızları Jeffrey Epstein'a yönlendirdiğini ve İskandinav ülkelerinin sistematik biçimde istismar ağına dahil edildiğini ortaya koyarken, Siad hakkında bugüne kadar herhangi bir yasal işlem yapılmadığı görülüyor.

Jeffrey Epstein'ın küresel cinsel istismar ağına ilişkin dış basında yayımlanan yeni analizler, İskandinav ülkelerinin yıllar boyunca örgütlü şekilde hedef alındığını ortaya koydu. ABD Adalet Bakanlığı dosyalarına giren e-postalar ve tanık beyanları, Norveç ve İsveç başta olmak üzere Kuzey Avrupa'nın, Epstein için sistematik bir "temin bölgesi" haline getirildiğini gösteriyor.

Bu ağın merkezinde, İsveç pasaportu taşıyan Cezayir asıllı Daniel Siad bulunuyor. Belgelerde Siad'ın, Epstein adına genç kızları belirlemek, yönlendirmek ve organize etmekle görevlendirildiği, kendisini ise e-postalarında "balıkçı" olarak tanımladığı görülüyor.

"BALIKÇIYIM, AĞI NEREYE ATACAĞIMI O SÖYLÜYOR"

2011 yılından itibaren kayıtlara giren yazışmalar, Siad'ın Stockholm'den Epstein'a gönderdiği mesajlarda "çok sayıda yeni kızla tanıştığını" ve fotoğraflar paylaştığını ortaya koyuyor. Bu mesajlardan birinde, 20 yaşındaki bir genç kadının Paris veya New York'a gitmeye istekli olduğu belirtiliyor.

2013 yılına gelindiğinde Siad, yazışmalarında "tam teşekküllü bir keşif ağı" kurduğunu, İsveç'te "eskisi gibi yeniden uygun isimler bulduklarını" ifade ediyor. Bu ifadeler, faaliyetin yalnızca o yıllarla sınırlı olmadığını, daha eski bir geçmişe işaret ettiğini düşündürüyor.

16 VE 17 YAŞINDAKİ KIZLARLA İLGİLİ MESAJLAR DOSYADA

2014 tarihli bir e-posta ise dosyalarda en dikkat çeken belgelerden biri olarak yer alıyor. Epstein'ın iptal edilen bir seyahati sonrası Siad, ücretleri ödenmiş genç kızların beklediğinden söz ediyor ve şu ifadeyi kullanıyor:

"İskandinavya'da gerçekten iyi iş çıkardım… En az beş tanesi 16 ve 17 yaşında, gelecek yıl hazır olacak."

Aynı yazışmalarda Siad'ın, 15 yaşındaki bir Fransız kızdan da bahsettiği, ailesinin "modellik" gerekçesiyle seyahate onay verdiğini iddia ettiği görülüyor. Ardından İsveç'te düzenlenen etkinliklerde "yeni isimler bulmak" için yeniden harekete geçtiğini yazıyor.

NORVEÇLİ KIZLAR 'ASİSTAN' KODUYLA SUNULDU

2015–2017 yılları arasındaki e-postalar, Norveçli genç kadınların Epstein'a "kişisel asistan" olarak tanıtıldığını ortaya koyuyor. Belgelerde fiziksel özelliklere odaklanan ifadeler yer alıyor; "uzun, çok zayıf, sevimli yüzlü", "sarışın, mavi gözlü" gibi tanımlamalar dikkat çekiyor.

Bazı yazışmalarda, genç kızların Epstein'ın evine gece saatlerinde getirildiği, "eğlence" amacıyla yönlendirildikleri ve yanlarında yiyecek taşındığı dahi belirtiliyor.

NEW YORK'TA HAZIRLIK, AVRUPA'DA TEMİN

Belgeler, Epstein'ın New York'taki konutlarında genç kızların gelişi için dairelerin hazır bekletildiğini, kızların adeta "kargo" gibi taşındığını ortaya koyuyor. Bazı isimlerin, İsveç kraliyet çevreleriyle bağlantılı okullardan geldiği de dosyalara yansıyan detaylar arasında.

SİAD HALA SERBEST, DOSYALARDA ADI VAR

Daniel Siad'ın adı, Epstein'ın Avrupa'daki istismar ağına ilişkin belgelerde açık şekilde geçmesine rağmen, bugüne kadar herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmadığı belirtiliyor. Aynı dosyalarda adı geçen modacı Jean-Luc Brunel, yargılanmayı beklerken cezaevinde hayatını kaybetmişti.

