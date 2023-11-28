Pentagon yetkilisi, hayat kadını kılığına giren kadın polise cinsel ilişki için para verdiği sırada suçüstü yakalandı

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, hayat kadını kılığına giren bir kadın polise motel odasında cinsel ilişki karşılığında para verdiği sırada odaya baskın yapan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis, yetkilileri 64 yaşındaki Stephen Hovanic'in15 Kasım'da İç Güvenlik Bakanlığı'nın İnsan Kaçakçılığı ve Çocuk İstismarı birimiyle ortak operasyon sırasında motelde suçüstü yakalandığını söyledi.

20 yıldır Pentagon'da görev Stephen Hovanic, Savunma Bakanlığı Eğitim Faaliyetleri'nde çalıştı ve dünya çapındaki üslerde ABD'li erkek ve kadın askerlerin çocuklarını eğiten okullardan sorumluydu.

Hovanic, son 13 yıldır ABD'deki Savunma Bakanlığı okullarının özel kalemi olarak da görev yapıyordu.

Kendisini gizli görevdeki polise tanıttığı, 'Katie'nin' elini sıktığı ve 'Tanıştığıma memnun oldum' dediği duyulabiliyor. Güzelsin.

'Buraya gelmeden önce sana duş alacağımı söylemiştim.' Video daha sonra Hovanic'in kadına şunu söylediğini gösteriyor: 'Yarım saat yapabilir miyiz?'

Kadın polis kendisine ödemeden yapmadan hiç bir şekilde bir şey yapmayacağını söyleyinceanlıyorum dedi.

Hovanic daha sonra motel odasının başka bir yerine geçmeden önce parasını veriyor. Kısa süre sonra iki polis memuru odaya baskın yapıp kendisini kelepçeliyor.

Hovanic, ifadesinde kadınla cinsel ilişki değil, sadece masaj için orada olduğunu söyleyerek kendini savundu.

Sadece masaj yaptırmak için orada olduğunu haykırıyor; milletvekilleri ise bundan şüphe ettiklerini söylüyor. Polis, aynı gün yapılan operasyonlarda fuhşa aracılık etme, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu suçlarından toplam 26 kişinin tutuklandığını söyledi.

Savuma bakanlığıdurumdan haberdar olduğunu fakat soruşturma selameti açısından yorum yapmayacağını söyledi.