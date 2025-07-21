Günümüzde Peru'nun Lima kentinde bulunan yaklaşık 3.800 yıl önce kıyı, dağlık bölgeler ve yağmur ormanları halkları arasında önemli bir kültürel ve ticari merkez olarak kabul edildiğine inanılan Penico antik kenti havadan görüntülendi.
Kent, Kültür Bakanlığı öncülüğünde 8 yıl süren kazı çalışmalarının ardından gün yüzüne çıkarıldı. Kentin keşfi, Amerika kıtasının en eski yerleşimi olarak kabul edilen Kutsal Caral Kenti'nden sonra en erken pre-Hispanik ticaret ağlarını anlamaya yönelik çabaların kapsamında gerçekleşti.
Alanda büyük ve küçük yapılar, konut kompleksleri ve törensel tapınaklar yer alıyor.
Kutsal Caral Kenti'ne sadece 12 kilometre uzaklıkta bulunan Penico antik kentinin varlığı, MÖ 1800 ile MÖ 1500 yılları arasında, yani Çin'deki Shang Hanedanlığı ve Antik Mısır'ın Orta Krallığı ile hemen hemen aynı döneme tekabül ediyor.
Kentte şimdiye kadar deniz kabukları, rodokrozit ve krizokol gibi değerli taşlardan, hayvan kemiklerinden ve taş aletlerden yapılmış kolyeler ile insan figürleri, hayvanlar ve ritüel nesnelerini tasvir eden fırınlanmamış kil heykeller gibi çeşitli materyaller bulundu.
Antik kentte bulunan arkeolojik materyaller sürekli ticaret akışı olan son derece organize bir toplumun yaşadığını ortaya koyuyor.
Arkeolog Mauro Ordonez, "Araştırmaya göre, kent merkezinin MÖ 1800 civarında kurulduğu tespit edilmiştir. Peñico'nun tüm ihtişamıyla ortaya çıktığı bu tarih Caral kentindeki bir kriz dönemine denk geldiği için önemlidir. Çeşitli binalarda yapılan kazılar, dağlık bölgelerden, ormandan ve hatta kıyıdan gelen kanıtları ortaya çıkarmıştır. Bu durum, o dönemde farklı grupların karşılıklı alışverişte bulunmak üzere geldiklerini ve bu etkileşimlerde her şeyden önce bilgi alışverişi yapıldığını göstermektedir." dedi.
Son Dakika › Dünya › Peru'da 3.800 Yıllık Antik Kent Havadan Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?