Putin\'den 30 Saatlik Tek Taraflı Ateşkes

Trump yönetimi geçen ay 30 günlük kapsamlı bir ateşkes fikrini ortaya attı.

Ukrayna kabul etti. Rusya kabul etmedi. Daha doğrusu uzun bir koşullar listesi sundu.

Kremlin 30 gün yerine 30 saatte karar kıldı. Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumartesi günü Moskova'da yaptığı açıklamada Ukrayna'da Pazar gece yarısına kadar tek taraflı Paskalya ateşkesi ilan etti.

"İnsani" düşüncelerle hareket ettiğini söyledi.

Böyle bir iddia, Rusya'nın ülkeye karşı savaşının üzerinden üç yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen Ukrayna'da kuşkuyla karşılandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky Pazar sabahı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Rus ordusunun genel bir ateşkes izlenimi yaratmaya çalıştığını, ancak bazı bölgelerde hala münferit ilerleme girişimlerini sürdürdüğünü ve Ukrayna'ya kayıplar verdirdiğini" söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise farklı bir görüş bildirdi.

Yapılan açıklamada "19 Nisan günü Moskova saatiyle 18.00'den itibaren özel askeri operasyon [Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için kullandığı terim] bölgesindeki tüm Rus birliklerinin ateşkes rejimine sıkı sıkıya bağlı kaldığı ve mevcut pozisyonlarını koruduğu" belirtildi.

Rus ordusu da Ukrayna'yı ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Rusya'nın Paskalya ateşkesi Vladimir Putin'in halkla ilişkiler çalışmasından mı ibaret?

Yoksa savaşı sona erdirmeye yönelik gerçek bir adımı mı temsil ediyor?

Şüpheci görüşe göre ise 30 saatlik ateşkes, barıştan ziyade Putin'in Beyaz Saray'la ilişkilerini iyi tutmakla ilgili.

Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna yeniden oturuşundan bu yana Putin, Washington ile ilişkileri onarmak ve yeni bir iş birliği döneminin önünü açmakla meşgul.

Ancak Amerikalı yetkililerin (Trump'ın kendisi de dahil olmak üzere) son zamanlarda kamuoyuna yaptıkları açıklamalar, ABD yönetiminin Ukrayna konusunda ilerleme kaydedilmemesinden dolayı sabırsızlandığını gösteriyor.

Trump, bir anlaşmanın olası görünmemesi halinde bir barış anlaşmasına aracılık etme girişimlerinden vazgeçmekle tehdit etti.

Kremlin, kısa da olsa tek taraflı bir ateşkes ilan ederek barışa bağlı olanın Ukrayna değil Rusya olduğunu iddia edebilir.

Moskova şimdiden ateşkes ihlalleri ve çatışmaların devam etmesi nedeniyle Kiev'i suçluyor.

Bu kısa süreli ateşkesin çok kısa bir süre kala ilan edildiğini unutmamakta fayda var.

Cumartesi günkü duyuru her iki tarafa da (Rusya ya da Ukrayna) tam olarak hazırlanmak için çok az zaman vermiş oldu.

Barış için fırsat mı?

Ancak daha iyimser bir görüş de var.

Kremlin'in "Paskalya ateşkesi" sürpriz oldu. Ancak birdenbire ortaya çıkmadı.

Son haftalarda çatışmaları sona erdirmek için yoğun bir uluslararası diplomasi yürütüldü.

Trump'ın elçisi Steve Witkoff iki ay içinde Putin'le üç kez görüştü. Kremlin liderinin elçisi Kirill Dmitriev de geçen günlerde Washington'a uçtu.

Birkaç gün önce Bay Witkoff ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Paris'teydi. Ukrayna'dan da bir heyet oradaydı.

Peki bu süreç barış için bir fırsat penceresi olabilir mi?

Çatışmaların devam ettiği haberlerine rağmen, 30 saatlik ateşkes bir şekilde daha önemli, daha kapsamlı bir şeye dönüşebilir mi?

Bu noktaya kadar uzlaşma ya da taviz verme konusunda çok az istek gösteren Putin, şimdi bir anlaşma yapmanın tam zamanı olduğuna ikna edilebilir mi?

Şu anda bunu görmek zor.

Öte yandan söz konusu diplomasi olduğunda, kapalı kapılar ardında yapılan tüm görüşmelere ya da görüşülmekte olan olası anlaşmaların ayrıntılarına vakıf değiliz.

Buzdağının sadece görünen kısmını görme eğilimindeyiz. Bu da daha fazla beklenmedik duyuru olasılığını açık bırakıyor.